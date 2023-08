Farmácias podem fazer exames de análises clínicas; veja agora a lista

As farmácias têm desempenhado um papel cada vez mais importante na prestação de serviços de saúde à comunidade. Com a recente decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), elas estão autorizadas a realizar exames de análises clínicas, ampliando ainda mais o escopo de serviços oferecidos.

Essa mudança representa um marco significativo, pois, até então, apenas testes de Covid-19 e glicemia eram permitidos. Agora, os laboratórios terão um prazo de 180 dias para se adequar às novas exigências.

A evolução tecnológica e a mudança nas regras

A liberação para a realização de exames em farmácias foi oficializada em maio, alterando uma regra estabelecida em 2005. A Anvisa justifica essa mudança como resultado do avanço tecnológico na área de exames laboratoriais. Antes de permitir que as farmácias oferecessem esse serviço, foram realizadas audiências e consultas públicas para garantir a segurança e a qualidade dos exames realizados.

De acordo com a nova norma da Anvisa, os exames realizados em farmácias deverão atender a critérios específicos. A Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) afirma que os serviços que podem ser executados incluem desde exames de gravidez até testes de intolerância alimentar e avaliação de controle de asma. A lista de exames disponíveis é extensa e abrange diversas áreas da saúde.

Mudanças na regulamentação e segurança jurídica

Antes da decisão da Anvisa, algumas farmácias, especialmente as grandes redes, já realizavam parte desses exames por meio de decisões judiciais e amparadas pela Lei 13.021/2014, que define as farmácias como estabelecimentos de saúde. No entanto, a atualização da norma promove uma maior segurança jurídica para a ampliação desses serviços.

Anteriormente, durante a vigência da RDC 302, qualquer exame realizado por meio de testes rápidos exigia a supervisão de um laboratório clínico. No entanto, durante a pandemia de Covid-19, a Anvisa autorizou a realização desses testes em farmácias, sem a necessidade de vinculação com laboratórios clínicos, devido à urgência da situação.

Agora, com a nova regulamentação, são estabelecidos requisitos específicos para a realização desses exames, garantindo a segurança e a qualidade dos resultados.

Requisitos e treinamento adequado



Você também pode gostar:

A nova norma estabelecida pela Anvisa traz requisitos importantes para garantir a qualidade dos exames realizados em farmácias. Apenas profissionais devidamente treinados poderão realizar esses exames, assegurando a competência técnica para a coleta e a realização dos testes.

Além disso, será necessário utilizar uma ferramenta de controle de qualidade para verificar se os kits estão funcionando adequadamente, de acordo com as especificações.

É importante ressaltar que os exames realizados em farmácias são considerados testes de triagem, ou seja, são utilizados para indicar a possibilidade de uma determinada condição de saúde, mas não são capazes de confirmar o diagnóstico de uma doença.

Esses testes são realizados com a coleta de sangue da ponta do dedo e a interpretação do resultado é feita por meio de um pequeno visor.

Ampliando o acesso à saúde

A autorização para que as farmácias realizem exames de análises clínicas representa uma importante conquista para a saúde pública. Essa medida contribui para ampliar o acesso da população a serviços de saúde de forma mais rápida e conveniente. Muitas vezes, as farmácias estão localizadas em áreas de fácil acesso, tornando-se uma opção viável para quem precisa realizar exames.

Além disso, a realização desses exames em farmácias pode contribuir para desafogar os laboratórios clínicos, permitindo que eles se concentrem em exames mais complexos e especializados. Com a nova regulamentação, as farmácias têm a oportunidade de desempenhar um papel ainda mais relevante na promoção da saúde e na prevenção de doenças.

Benefícios e cuidados necessários

A possibilidade de realizar exames de análises clínicas em farmácias traz diversos benefícios para a população. Além da maior comodidade e praticidade, os pacientes também terão acesso a resultados mais rápidos, o que pode ser crucial em situações que demandam uma resposta ágil.

No entanto, é importante ressaltar que, embora os exames realizados em farmácias sejam de grande utilidade, eles não substituem a consulta médica. Esses testes são apenas uma etapa inicial de investigação e devem ser interpretados por um profissional de saúde qualificado. Em caso de resultados positivos ou dúvidas, é fundamental buscar orientação médica para uma avaliação mais aprofundada.

Ademais, a autorização para que as farmácias realizem exames de análises clínicas representa um avanço significativo na prestação de serviços de saúde. Essa mudança abre novas possibilidades e amplia o acesso da população a exames de triagem de forma conveniente e rápida.

Com a devida capacitação dos profissionais e a garantia da qualidade dos testes, as farmácias têm a oportunidade de desempenhar um papel ainda mais relevante na promoção da saúde e na prevenção de doenças. No entanto, é fundamental lembrar que esses exames não substituem a consulta médica e devem ser interpretados por profissionais qualificados.