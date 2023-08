Fãs de Taylor Swift fecham estrada após ela ser flagrada no jantar de ensaio de Jack Antonoff

EUparece Taylor Swift os fãs simplesmente não se cansam do estrela chamuscadar quando eles forçaram o fechamento de uma estrada principal depois que ela foi vista em de Jack Antonoff jantar de ensaio.

O incidente ocorreu em uma estrada principal em Long Beach Island, Nova Jersey, com uma testemunha ocular contando ao Page Six que centenas de fãs se reuniram do lado de fora do Black Whale depois que a estrela pop foi vista entrando no popular bar e restaurante.

Swift não estava sozinha para a ocasião, pois ela entrou ao lado Channing Tatum e Então Kravitz enquanto usava um top da Hill House Home June Nap e uma saia Delphine Nap combinando em renda preta vieira.

lã do rei também foi vista na varanda do segundo nível do bar enquanto sorria e ria com outros convidados. Ela deslumbrou com um vestido floral branco.

Outros grandes nomes esperados para o casamento incluem Cara Delevingne e Ryan Reynolds.

A notícia da chegada de Swift se espalhou

Uma vez palavra que Rápido estava no bar e restaurante, os moradores lotaram o local para dar uma olhada na estrela pop.

A polícia acabou aparecendo para direcionar o tráfego, enquanto o restaurante acabou fechando as cortinas da varanda por volta das 20h45, o que gerou vaias dos fãs.

No entanto, o jantar de ensaio terminou logo depois, como Swift e Del Rey foram vistos saindo por volta das 21h

Antonoff e atriz Margaret Qualley estão prontos para se casar depois que a notícia de seu noivado estourou em maio de 2022.

Foi quando a atriz foi flagrada usando um anel de diamante, estimado em US$ 100.000, no Festival de Cinema de Cannes.

O casal gerou rumores de namoro pela primeira vez em agosto de 2021, quando foram vistos se beijando durante um encontro na cidade de Nova York.