Fãs de Taylor Swift Overflow ouvem Eras Tour fora do local da Cidade do México

Taylor SwiftA popularidade internacional de foi bastante óbvia na noite de sábado no México… ela não apenas encheu o local, como também havia centenas de fãs que se sentaram do lado de fora nas arquibancadas… só para ouvir uma bronca.

Taylor se apresentou na Cidade do México no sábado à noite – ela fez 4 shows no país – e parece que não havia um local grande o suficiente para satisfazer todos os Swifties.

A segunda melhor coisa depois de ver Taylor é ouvi-la, e foi o que fizeram. Centenas de fãs sentaram-se para ouvir o show do Eras. As arquibancadas estavam lotadas e as pessoas foram afastadas.

Durante o show, Taylor começou o show com “Hola!” … e incentivou seus dançarinos a falar espanhol durante o show.

Ela disse à multidão… “Bem-vindos à seção acústica! Posso dizer isso, para todos lá atrás, vocês são absolutamente incríveis. Fiquei observando vocês a noite toda. Vocês gostaram muito disso.”

TAYLOR SANG CORNELIA STREET pela primeira vez em #TSTheErasTour como a primeira música surpresa da Noite 3 da Cidade do México! 😭 🇲🇽 através de @ladivaza pic.twitter.com/xshUmasSBW – Atualizações de Taylor Swift (@SwiftNYC) 27 de agosto de 2023

A música surpresa dela ontem à noite: “Cornelia Street”. Isso foi um grande negócio, e Taylor sabia disso, dizendo à multidão: “Vocês foram além da paciência e do apoio, e levamos tanto tempo para vir aqui e tocar para vocês, então eu queria dar a vocês uma música esta noite que um muitos fãs têm solicitado toda a turnê.”