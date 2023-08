Fazer EMPRÉSTIMO ONLINE é seguro? Descubra AGORA!

Muita gente fica em dúvida se fazer empréstimo online é seguro e se esse tipo de transação pode colocar a vida financeira em risco e, por isso, trouxemos algumas informações importantes sobre o assunto.

Afinal, fazer um empréstimo via internet pode sim ser seguro, desde que feito em plataformas e bancos renomados. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe este texto!

Fazer empréstimo online é seguro?

Sim, fazer empréstimo online é seguro, desde que você o faça em um banco que seja conhecido e por meio de plataformas seguras.

Por exemplo, o aplicativo do Nubank disponibiliza, para alguns clientes, a opção de fazer um empréstimo. No app, aparece como a opção “pegar emprestado”. Dentro do aplicativo, é seguro fazer a solicitação do empréstimo, e você pode visualizar o contrato e demais informações de uma maneira clara e acessível.

Porém, a segurança, nesse caso, reside no fato de você estar investindo no empréstimo feito em um banco renomado e sólido, e não em uma instituição que nunca ouviu falar ou que “surgiu” de uma hora para outra, no seu e-mail ou WhatsApp, oferecendo uma oportunidade de empréstimo.

Portanto, para que as transações sejam seguras e você possa realmente usufruir das facilidades de um empréstimo, é muito importante que você pesquise o banco onde fará o seu empréstimo, antes mesmo de assinar qualquer contrato.

Essa pesquisa prévia pode te ajudar a encontrar a melhor alternativa, com os juros mais acessíveis, e que não seja um verdadeiro golpe online.

Quais as vantagens de fazer um empréstimo online?

Existem muitas vantagens por trás da opção de fazer um empréstimo online, desde que seja feito em um local seguro, como mencionamos. A seguir, destacamos alguns pontos positivos, para que você avalie se esse tipo de negócio é interessante para o seu perfil financeiro:

Você pode acompanhar o processo de pagamento diretamente pelo celular, como no caso do Nubank. Dessa maneira, é possível acompanhar quantas parcelas estão abertas, quantas podem ser adiantadas, qual o desconto do adiantamento, e muito mais.

Você pode ter uma visão mais clara dos juros que pagará no longo prazo, já que os contratos poderão ser lidos com mais calma e tranquilidade, no conforto do seu lar, ao invés de ter que ler tudo na frente do balcão de atendimento no banco.

É possível poupar tempo de deslocamento, já que você precisará apenas da internet para contratar o serviço, ao invés de ter que se deslocar até o banco.

A comprovação de documentos costuma ser mais simples também, diferentemente de quando você solicita o empréstimo em um banco novo, por exemplo.

Perceba que fazer empréstimo online é seguro e, ainda por cima, proporciona grandes facilidades. No entanto, se for fazer empréstimos, faça com responsabilidade, evitando solicitar dinheiro emprestado sem um planejamento prévio.

Afinal de contas, apesar de o empréstimo ser seguro, quando feito sem planejamento pode se transformar em uma grande dívida no longo prazo. Esteja ciente disso para fazer escolhas mais assertivas.