FCMSCSP divulga período de inscrição do Vestibular 2024

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) divulgou as principais datas referentes ao Vestibular 2024. O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para cursos de graduação da área da saúde ofertados pela FCMSCSP, com ingresso no 1º semestre letivo de 2024.

A instituição lançou dois editais de abertura, sendo um referente ao curso de Medicina e outro direcionado aos demais cursos ofertados. A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Fundação Vunesp) é a responsável por organizar e realizar o Vestibular 2024.

Vestibular 2024: Período de inscrição

De acordo com o cronograma divulgado pela FCMSCSP, as inscrições para o Vestibular 2024 serão recebidas no período das 10h do dia 8 de agosto até as 23h59 do dia 28 de setembro.

Ainda conforme as orientações do edital de abertura, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp. Os interessados devem acessar a página do vestibular no referido período e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, além dos dados pessoais e escolares, o candidato deve indicar uma opção de curso de graduação. Após preencher o requerimento e enviar as informações, o estudante deve gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição.

Para o Vestibular de Medicina, o valor da taxa de inscrição é de de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para os candidatos de Ampla Concorrência ou no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para os candidatos de Cota Social, por meio de boleto bancário, cujo vencimento

será no dia 29 de setembro de 2023.

Para os cursos de Enfermagem e Fonoaudiologia, o valor da taxa é de R$ 50,00 (cinquenta reais), enquanto para os Cursos de Tecnologia os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Provas do Vestibular 2024



Você também pode gostar:

Para a classificação dos inscritos, a Fundação Vunesp realizará a aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação das provas está marcada para o mês de outubro.

De acordo com o cronograma, as provas para os candidatos ao curso de Medicina serão aplicadas no dia 22 de outubro (domingo). A avaliação contará com 80 questões objetivas de múltipla escolha. Além disso, a Fundação Vunesp aplicará uma prova de redação, com a proposta de escrita de texto em Língua Portuguesa.

Já os candidatos aos demais cursos farão as provas 21 e 22 de outubro (sábado e domingo). A avaliação contará com 60 questões de múltipla escolha e uma redação. Conforme os editais, haverá locais de prova nas cidades de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Oferta de vagas

Ao todo, a FCMSCSP está ofertando 650 (seiscentas e cinquenta) vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades contemplam cinco cursos de graduação da área de saúde ofertados presencialmente.

Os editais indicam ainda que, do total das vagas, 180 são para os curso de Medicina (período integral). Para o curso de Enfermagem a oferta é de 120 vagas. Há também 50 oportunidades para o curso de Fonoaudiologia, 100 vagas para Tecnologia em Radiologia e 100 vagas Tecnologia em Sistemas Biomédicos.

Resultados

A divulgação dos resultados, com as listas de classificados em cada curso, está prevista para o dia 24 de novembro de 2023. De acordo com as orientações do edital, os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos solicitados para o registro acadêmico no prazo estipulado pela FCMSCSP.

Acesso o edital do Vestibular 2024 para mais informações.

Leia também Unicamp recebe pedidos de isenção parcial da taxa de inscrição do Vestibular 2024 até essa sexta-feira (4).