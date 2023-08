FEBRABAN faz Comunicado Oficial para brasileiros endividados e o DESENROLA BRASIL

Nos últimos dias, o Programa Desenrola Brasil tem se destacado como uma iniciativa de sucesso na renegociação de dívidas bancárias. Pois em um período de três semanas desde o seu lançamento, as cifras impressionantes apontam para uma revolução na repactuação de dívidas, com um aumento notável de adesões e valores renegociados.

Programa Desenrola Brasil: renegociação de dívidas alcança R$ 5,4 bilhões em apenas três semanas

De acordo com a Febraban, na terceira semana desde o lançamento do Programa Desenrola Brasil, houve uma explosão de atividade na repactuação de dívidas. Nesse curto período, o montante de dívidas renegociadas ultrapassou a marca impressionante de R$ 5,4 bilhões, focando principalmente na Faixa 2. Em suma, isso representa um aumento surpreendente de 116% em relação aos R$ 2,5 bilhões consolidados nas duas semanas anteriores.

Volume crescente de contratos renegociados

Além dos valores expressivos, o número de contratos de dívidas renegociados também atingiu patamares significativos. Desse modo, ao todo, 905 mil contratos foram repactuados nesse período. Assim, mais do que dobrando o número de 400 mil contratos que foram renegociados até o dia 30 de julho.

Contudo, é importante ressaltar que a adesão ao programa permanecerá disponível até o dia 31 de dezembro, o que proporciona aos cidadãos brasileiros a oportunidade de reestruturar suas finanças de forma mais acessível e conveniente.

Desnegativação: mais de 4,8 milhões de registros liberados

Uma das mudanças mais notáveis decorrentes do Programa Desenrola Brasil é a desnegativação de clientes que possuíam dívidas bancárias de até R$ 100,00. Isso porque somente durante essas três semanas, as instituições financeiras removeram anotações negativas de aproximadamente 4,8 milhões de registros de clientes. De forma sucinta, isso representa um aumento significativo em comparação com os 3,5 milhões de registros liberados até a segunda semana do programa.

Impacto positivo na economia brasileira

Conforme informações oficiais, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, expressou sua satisfação diante da adesão expressiva da população ao Programa Desenrola Brasil. Ele destacou que essa crescente adesão reafirma o interesse da sociedade e das famílias brasileiras em regularizar suas situações econômicas.



Além disso, ele ressaltou o impacto positivo que essa iniciativa conjunta do governo e dos bancos terá sobre a economia brasileira, ao reduzir o número de consumidores negativados e auxiliar milhões de cidadãos a reduzirem suas dívidas.

Diferenciação nas condições de renegociação

Foi esclarecido pela Febraban que cada instituição financeira possui a autonomia para escolher sua própria abordagem estratégica e políticas de adesão ao Programa Desenrola Brasil.

Desse modo, isso significa que as condições para a renegociação das dívidas podem variar entre os bancos participantes. No entanto, essa diversidade permite que os cidadãos escolham a instituição que melhor atenda às suas necessidades e circunstâncias individuais.

Atualizações periódicas e balanços parciais

Segundo informações oficiais, a Febraban se compromete a manter a sociedade informada sobre os resultados do Programa Desenrola Brasil. Assim, os números e dados são atualizados periodicamente, permitindo uma visão clara do impacto contínuo dessa iniciativa no cenário econômico do país.

Dessa forma, a transparência proporcionada por essas divulgações regulares reforça a confiança dos cidadãos no programa e demonstra o comprometimento das instituições financeiras em auxiliar os brasileiros a recuperarem o controle de suas finanças.

Uma nova oportunidade financeira para os brasileiros

O Programa Desenrola Brasil está se mostrando uma ferramenta vital na promoção da estabilidade financeira e na recuperação econômica do país. Visto que com números impressionantes que refletem adesões significativas. Tais como montantes substanciais de dívidas renegociadas e a desnegativação de milhões de registros.

Desse modo, essa iniciativa conjunta do governo e dos bancos está proporcionando aos cidadãos brasileiros uma nova chance de reorganizar suas finanças e construir um futuro financeiro mais promissor. Portanto, o Desenrola já é uma relevante programa para a economia nacional.