FEBRABAN revela 15 DICAS para realizar COMPRAS SEGURAS no DIA DOS PAIS

O Dia dos Pais, uma data comemorativa amplamente celebrada, é um momento em que o comércio se aquece consideravelmente. Porém, infelizmente, também é um período em que golpistas estão à espreita, visando aplicar fraudes e roubar dados pessoais dos consumidores.

Confira 15 dicas da Febraban para realizar compras seguras no Dia dos Pais

Com a crescente tendência de compras online e a aglomeração em locais comerciais, medidas de segurança são mais essenciais do que nunca. Assim, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e suas instituições bancárias associadas estão emitindo orientações que os clientes devem adotar para garantir uma experiência de compra segura.

1. Cautela com e-mails promocionais

Um dos principais pontos de entrada para golpes é por meio de e-mails de promoções. Assim, evite abrir e-mails não solicitados ou provenientes de sites nos quais não está cadastrado para receber promoções. Em suma, na dúvida, exclua-os.

2. Acesse diretamente pelo navegador

Sempre digite os endereços dos sites diretamente no navegador, em vez de clicar em links. Desse modo, se utilizar mecanismos de busca, verifique a URL para garantir que corresponda ao site genuíno, pois os fraudadores podem usar “links patrocinados” para direcionar os usuários a sites maliciosos.

3. Priorize sites conhecidos e verifique suas reputações

Dê preferência a sites conhecidos e faça uma pesquisa sobre a reputação de sites desconhecidos. Assim, confira os comentários de clientes anteriores para avaliar a confiabilidade da plataforma.

Desconfie de oportunidades urgentes



Desconfie de abordagens que tentam criar um senso de urgência, pedindo que efetue o pagamento imediatamente para não perder uma suposta oportunidade de compra.

5. Preços excessivamente baixos? Desconfie!

Promoções com preços significativamente mais baixos do que o valor real do produto podem indicar uma fraude. Desse modo, pesquise os preços médios em diferentes sites confiáveis.

6. Evite clicar em links suspeitos

Evite clicar em links recebidos através de e-mails, mensagens de SMS ou WhatsApp. Verifique o remetente do e-mail e esteja atento a domínios suspeitos, como contas pessoais para empresas de grande porte.

7. Use cartão virtual para compras online

Opte por usar um cartão virtual para compras online, proporcionando uma camada extra de segurança entre seus dados financeiros e os sites de compra.

8. Pagamentos com Pix e boleto

Se utilizar Pix, realize o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Além disso, ao pagar com boleto, verifique cuidadosamente os dados do beneficiário antes de concluir a transação.

9. Cuidado com compras em redes sociais

Se optar por comprar através das redes sociais, verifique se a página possui autenticação, número de seguidores coerentes e comentários positivos de outros compradores sobre suas experiências e prazos de entrega.

10. Desconfie de presentes inesperados

Nunca aceite presentes ou brindes inesperados, especialmente de fontes desconhecidas. Visto que golpistas podem utilizar essa tática para obter acesso a dados pessoais.

11. Proteja seus dados pessoais

Evite fornecer informações pessoais em links provenientes de promoções suspeitas. Tome precauções extras ao preencher cadastros online.

12. Senhas fortes e seguras

Utilize senhas fortes, evitando informações óbvias como datas de aniversário, placas de carro ou sequências numéricas. Dessa forma, não armazene senhas em papéis, dispositivos eletrônicos ou e-mails.

13. Controle do cartão em lojas físicas

Quando estiver efetuando compras em lojas físicas, shoppings ou estabelecimentos comerciais de rua, opte por pessoalmente passar o cartão na maquininha, em vez de entregá-lo a terceiros.

14. Verifique o valor antes de digitar a senha

Além de todos os pontos citados, antes de inserir sua senha na maquininha, confirme o valor da compra exibido. Além disso, proteja o código de segurança do cartão.

15. Verificação ao finalizar a compra

Após concluir a compra, verifique novamente o nome do cartão para assegurar que o cartão é realmente o seu. Isso ajuda a evitar a troca por golpistas durante momentos de distração.