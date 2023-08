Federação Mundial de Xadrez proíbe mulheres trans de competir em eventos femininos

TA principal federação de xadrez do mundo decidiu que mulheres transexuais não podem competir em seus eventos oficiais para mulheres até que uma avaliação da mudança de gênero seja feita por seus funcionários. A decisão da federação com sede em Lausanne, na Suíça FIDE foi publicado na segunda-feira e atraiu críticas de grupos de defesa e defensores dos direitos dos transgêneros.

A FIDE disse que ela e suas federações membros recebem cada vez mais pedidos de reconhecimento de jogadores que se identificam como transgênero e que a participação de mulheres transgênero dependeria de uma análise de casos individuais que poderia levar até dois anos.

“Mudança de gênero é uma mudança que tem um impacto significativo no status de um jogador e na elegibilidade futura para torneios, portanto só pode ser feita se houver comprovação relevante da alteração fornecida“, disse a federação.

“No caso de o gênero ter sido alterado de masculino para feminino o jogador não tem direito de participar de eventos oficiais da FIDE para mulheres até que a decisão da FIDE seja tomada”, disse.

Detentores de títulos femininos que mudam seus gêneros para masculinos verão esses títulos “abolido”disse a federação, enquanto mantinha a possibilidade de uma reintegração “se a pessoa mudar o gênero de volta para uma mulher”.

“Se um jogador mudou o gênero de homem para mulher, todos os títulos anteriores permanecem elegíveis”, disse a federação.

Ele reconheceu que tais questões sobre jogadores transgêneros eram um “questão em evolução para o xadrez” e essa “políticas adicionais podem precisar ser desenvolvidas no futuro, de acordo com as evidências da pesquisa”.

Em resposta por escrito à Associated Press, buscando uma explicação sobre a decisão, a assessoria de imprensa da federação disse: “Permita-nos esclarecer que o novo regulamento visa definir claramente o procedimento sobre como uma pessoa que mudou oficialmente de gênero pode registrar o fato no Diretório da FIDE”.

A falta de tais regulamentações causou “ambiguidade”disse, “e, portanto, uma ordem estabelecida era necessária para fornecer o direito dos jogadores transgêneros de serem devidamente representados no registro oficial da FIDE”.

Dizia que qualquer jogador transgênero foi autorizado a participar da seção “aberta” de seus torneios de xadrez.

“Dois anos é um escopo de visão que parecia razoável pela análise minuciosa de tais desenvolvimentos”, disse a federação. “É fixar um certo prazo para uma nova reiteração dessas políticas, sem pressa”.

A notícia da decisão chega quando a federação está sediando uma Evento da Copa do Mundo no Azerbaijão onde os melhores jogadores, incluindo Grande Mestre nº 1 Magnus Carlsen da Noruega estão participando.

A federação possui competições abertas que permitem a participação de todos os jogadores, além de categorias especializadas, como para mulheres, jogadores jovens e até computadores.

Muitos esportes que envolvem atividade física intensa – qual xadrez não – tem lutado com como formular políticas para atletas transgêneros nos últimos anos.

O União Ciclística Internacional juntou-se aos órgãos governamentais de atletismo e natação como esportes olímpicos de primeira linha, abordando a questão dos atletas transgêneros e da justiça nos eventos femininos.

No mês passado, a federação de ciclismo decidiu que atletas transexuais femininas que fizeram a transição após a puberdade masculina não poderão mais competir em corridas femininas.