Fedor Emelianenko liga para o boxe Mike Tyson, duvida que Jake Paul estaria disposto a lutar

Fedor Emelianenko não está voltando para o MMA, mas ainda não acabou com os esportes de combate.

Em fevereiro, Emelianenko desafiou Ryan Bader pelo título dos pesos pesados ​​do Bellator no que foi anunciado como a luta final de “O Último Imperador”, perdendo por nocaute no primeiro round. Após a luta houve uma celebração da ilustre carreira de Emelianenko em homenagem a sua aposentadoria, embora isso ainda seja tecnicamente verdade, não é totalmente correto, porque na quarta-feira Emelianenko disse a Ariel Helwani no A Hora do MMA que embora sua carreira no MMA tenha acabado, a lenda de 46 anos agora quer tentar sua sorte no boxe.

“O MMA está feito, 100 por cento”, disse Emelianenko. “Não vou voltar para o MMA. Eu quero me testar no boxe. Acho que vai ser interessante.

“Depois da última luta com Bader, dei uma pausa. Comecei a levantar um pouco de peso, recuperei alguns músculos, então minhas lesões estão desaparecendo, então meu ombro está um pouco melhor e comecei a lutar boxe, então me sinto muito bem e bastante confiante no boxe.

Emelianenko é um dos maiores lutadores de todos os tempos e foi amplamente considerado o melhor peso pesado do mundo por quase uma década na década de 2010. No momento, Emelianenko diz que ele e sua equipe estão nos estágios iniciais de planejamento de quem seria seu primeiro adversário, mas que têm um nome em particular em mente.

“Assistimos pela TV a luta de Roy Jones Jr. x Mike Tyson. Mike Tyson seria uma luta interessante”, disse Emelianenko. “Ele tem um grande nome, é uma lenda. … Seria interessante porque você pode ver muitos vídeos dele no YouTube e em todos os lugares, ele ainda está em boa forma. Ele ainda trabalha com pads, ele ainda tem o mesmo poder.”

Tyson é o ex-campeão dos pesos pesados ​​e foi introduzido no International Boxing Hall of Fame em 2011. Aos 57 anos, Tyson também está muito além de seu auge atlético, mas participou de uma luta de exibição contra a lenda do boxe Roy Jones Jr. Mais recentemente, Tyson tem ajudado o campeão peso-pesado linear Francis Ngannou a se preparar para enfrentar o campeão peso-pesado Tyson Fury em sua luta de exibição em 28 de outubro na Arábia Saudita, e Emelianenko disse que se os dois pudessem entrar na eliminatória dessa luta , ele aproveitaria a chance.

“Isso seria incrível”, disse Emelianenko quando questionado sobre a ideia. “Se fosse possível, eu definitivamente faria isso. Estarei pronto.”

“Eu sempre treino”, acrescentou Emelianenko. “Havia um acampamento agora na Rússia. Eu estava lá. Eu estou sempre pronto. Ouvi dizer que Mike Tyson vai ajudar Francis Ngannou a se preparar para essa luta, então provavelmente ele também está em boa forma.”

Se a luta de alguma forma for feita, Emelianenko provavelmente será um grande azarão, dada a sua idade, o número de derrotas que sofreu por nocaute e o fato de que seria sua primeira luta profissional contra um ex-campeão. Mas “O Último Imperador” não está preocupado.

“Atualmente tenho 47 anos, mas comecei a lutar boxe aos 23”, disse Emelianenko. “Mais da metade da minha vida eu fiz boxe. Todo mundo sabe que eu sou principalmente um lutador, sambo, judô. Estive nas seleções nacionais de sambo e judô, mas dá para ver nas minhas lutas que sou muito bom no boxe também. Claro que não sou tão bom quanto Mike Tyson, mas seria interessante.”

E se por algum motivo a luta de Tyson não puder ser feita, sempre haverá Jake Paul. Nos últimos anos, Paul assumiu como missão derrotar ex-lutadores de MMA de classe mundial no círculo quadrado, adicionando outro couro cabeludo ao manto quando derrotou Nate Diaz no último fim de semana.

De sua parte, Emelianenko realmente dá crédito a Paul por suas realizações, mas mesmo assim, ele não tem certeza se Paul aceitaria a luta.

“Ele cresce muito como lutador”, disse Emelianenko sobre Paul. “Se você olhar para ele no início de sua carreira no boxe, ele não estava indo tão bem, mas agora ele definitivamente está crescendo e está ficando cada vez melhor. Ele já levou alguns knockdowns, nocautes, não com boxeadores, mas com estrelas do MMA.

“Só que a forma como ele escolhe os adversários, são um pouco menores, mais confortáveis ​​para ele, para o estilo de boxe dele, eu acho. Eles são todos um pouco menores do que ele. … eu não pensei sobre [fighting Jake Paul] mas duvido que ele queira fazer isso.