Feed cronológico está de volta? Entenda o que tá acontecendo na Europa

O feed cronológico está de volta na Europa para o Reels e Stories e os usuários já querem saber se no Brasil essa atualização também vai acontecer. Afinal, hoje em dia o conteúdo é mostrado de acordo com a relevância e não a data de postagem.

Na última terça-feira, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, permitiu que os usuários europeus pudessem controlar os algoritmos de recomendações das redes sociais do Instagram e Facebook.

Dessa forma, os usuários que utilizam as plataformas e moram na região poderão ver os conteúdos de forma cronológica. Ou seja, não precisam mais se preocupar com os materiais recomendados.

O feed cronológico está de volta na Europa

Segundo Nick Glegg, presidente de assuntos globais da Meta, os usuários europeus podem comemorar, porque o feed cronológico está de volta. Assim, eles podem acessar recursos como o Reels, Stories e Busca nas plataformas sem serem expostos aos conteúdos classificados pelos algoritmos de recomendação da empresa.

Com essa mudança, será mais fácil para os usuários consumirem apenas os conteúdos das pessoas que seguem. Além disso, conseguem filtrar o que foi postado por último, ou seja, o conteúdo mais recente na plataforma no momento em que abrirem.

Ainda segundo Glegg, no Facebook e Instagram os usuários europeus terão a opção de visualizar os stories e reels apenas das pessoas que seguem e classificados em ordem cronológica, ou seja, do mais recente para o mais antigo.

Além disso, os usuários da Europa também podem visualizar os resultados de busca tendo como base apenas as palavras que inserem, sem os personalizados especificamente para eles com base em suas atividades e interesses anteriores.

Por que houve a mudança na Europa?



Você também pode gostar:

Com o anúncio que o feed cronológico está de volta na Europa os usuários querem entender quais foram as motivações. Portanto, essas mudanças vêm em resposta ao DSA da União Européia, o Ato de Serviços Digitais.

Essa regulamentação exige que as grandes plataformas online permitam que os usuários desativem as recomendações personalizadas. Aliás, o TikTok já havia anunciado uma alteração parecida em sua atuação no país no começo do mês.

Devido ao DSA, a Meta tem como prazo cumprir as diretrizes do ato ainda no mês de agosto. Portanto, a opção deve estar disponível para todos os usuários até o fim dessa semana.

Feed cronológico está de volta, mas não é a primeira vez

O feed cronológico está de volta, mas não é a primeira vez que o Facebook e Instagram oferecem a opção sem influência dos algoritmos para seus usuários. Isso porque, em março de 2022, o Instagram relançou um feed estritamente cronológico. Já o Facebook introduziu uma guia de feeds, meses depois, em julho de 2022.

Na época, essas mudanças não mencionaram a possibilidade de acessar o conteúdo de Reels e Stories de forma cronológica. Ou seja, o que está acontecendo na Europa é uma mudança inédita.

Meta está empenhada em cumprir as diretrizes do DSA

Além dessas atualizações mencionadas, a Meta revelou que está empenhada em diversas ações para cumprir todas as diretrizes do DSA. Dessa forma, mais de mil funcionários estão envolvidos nesse trabalho para que de vez o feed cronológico esteja de volta.

Isso inclui o lançamento de uma Biblioteca de Anúncios expandida, que fornece mais transparência sobre os anúncios que são veiculados nas suas plataformas.

O feed cronológico está de volta no Brasil?

Com o anúncio que o feed cronológico está de volta na Europa, muitos usuários dos aplicativos da Meta querem saber se a novidade será estendida para outros países, como o Brasil. Porém, até o momento não houve nenhum pronunciamento da empresa.

Hoje em dia no Brasil é possível acessar o feed do Instagram de forma cronológica, mas, para isso, deve-se realizar uma configuração em sua conta. Assim, conseguirá ver os conteúdos dos mais recentes para os mais antigos.

Para isso, ao abrir o feed, o usuário deve clicar na “Página Inicial” e irá aparecer as opções de “seguindo” e “favoritos”. Então, ao clicar em seguindo, o usuário tem acesso aos conteúdos de forma cronológica e sem recomendações.

Caso clique em favoritos, ele verá apenas os perfis que selecionou nesta opção e em ordem cronológica, também sem a recomendação dos algoritmos do Instagram. Mas, quem quer continuar com o feed como está hoje deve manter a opção de página inicial.

Se você deseja o feed cronológico de volta igual na Europa só resta esperar por enquanto.