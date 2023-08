FEIRÃO DE IMÓVEIS neste fim de semana tem participação da CAIXA confirmada; veja como participar

A Caixa Econômica estará presente no Feirão de Imóveis “More Bem”, localizada na cidade de Teresina, no estado do Piauí. As datas do evento estão marcadas para os dias 19 e 20 de agosto. O local escolhido para sediar o acontecimento é o Centro de Convenções da cidade, situado na Avenida Marechal Castelo Branco, número 1275, no bairro Cabral.

A realização deste Feirão de Imóveis foi fruto de uma colaboração entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis e Imobiliárias (CRECI). Importante mencionar também que o governo estadual do Piauí desempenhou um papel fundamental ao contribuir para a concretização deste evento.

Serviços do Feirão de Imóveis da Caixa

O encontro proporcionará discussões e apresentações sobre temas relacionados a moradias, conduzidas por profissionais experientes e autoridades especializadas. Dentre os participantes, destacamos a vice-presidente de Habitação da instituição financeira, Inês Magalhães. Ela liderará a exposição que abordará a situação atual das moradias no país. Esse evento específico está programado para o próximo sábado (19), às 10h30.

Inês Magalhães expressou a relevância desse evento, notando que é o primeiro do gênero a ocorrer após o período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Durante essa ocasião, serão apresentadas todas as vantagens oferecidas pela organização financeira em relação aos créditos imobiliários.

Outro destaque a ser mencionado é a palestra que abordará as soluções proporcionadas pelo banco no contexto da indústria da construção civil. Esse discurso será liderado pelo superintendente da Caixa no Piauí, Raul Gomes. O evento está agendado para o próximo domingo (20), às 10 horas.

Compra de imóveis

Adicionalmente, o evento contará com oportunidades destinadas a indivíduos que aspiram realizar o sonho da propriedade residencial. Dessa forma, os participantes terão a possibilidade de explorar uma variedade de opções imobiliárias, acompanhadas de condições vantajosas.

Caso um cliente manifeste interesse em adquirir uma propriedade, a opção de financiamento através da instituição financeira Caixa estará disponível. Todas as etapas do processo de contrato serão preenchidas durante o período do evento.

A equipe organizadora também estará pronta para oferecer assistência em relação a dúvidas referentes ao programa “Minha Casa, Minha Vida“. Nesse contexto, serão esclarecidas questões relacionadas aos descontos obtidos através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e aos critérios para elegibilidade aos descontos.



Quanto aos horários de funcionamento, no dia 19, a feira estará operante das 10 horas até as 21 horas. Já no dia 20, as atividades ocorrerão das 10 horas até as 17 horas.

Oportunidades para famílias e corretores com o Feirão de Imóveis

O ministro responsável pelas questões urbanas, Jader Filho, expressou sua intenção de expandir as possibilidades. Isso acontecerá tanto para corretores de imóveis quanto para famílias que aspiram alcançar o objetivo da propriedade residencial.

Jader afirmou: “Durante este evento, compartilharemos diversos anúncios de grande importância e projetos voltados para o fomento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida a nível estadual. Essas informações empoderarão a cidade para uma contribuição ativa no desenvolvimento habitacional, além de estimularem a criação de empregos e renda na área.”

Numerosas empresas já confirmaram sua participação no evento, incluindo:

Caixa Econômica Federal;

Estrela da Manhã;

Construtora Europa;

Construtora Boa Vista;

Ativa Solar;

Nogueira Neto;

Marcêdo Fortes;

Tryax by Haute;

Gtec’s;

Tiago Garcia Imobiliária;

Casa da Cerâmica;

R3R Imobiliária;

Entre outras.

Elas estarão presentes com estandes no local da feira. O evento receberá ampla cobertura por parte do Grupo Meio Norte de Comunicação.

A Feira More Bem representa um pioneirismo no setor imobiliário pós-pandemia no Brasil. A presença da vice-presidente da Caixa Econômica Federal em Teresina atesta a importância deste evento. Este simboliza um marco no desenvolvimento habitacional e no lançamento de projetos imobiliários na cidade.

O líder da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), Franzé Silva, compartilhou sua visão de que a Feira More Bem impulsionará o crescimento econômico na região. Com isso, oferecerá mais oportunidades aos piauienses para realizarem o sonho da moradia própria.

Ele destacou: “Estarei presente na abertura da Feira e acredito no potencial do apoio do governo federal nessa dinâmica econômica. É uma oportunidade única para aqueles que buscam adquirir sua casa própria.”