‘Ferrari’ ganha vida em Veneza, deixando Adam Driver e Michael Mann de olhos vidrados maravilhados

TOs motores cinematográficos rugiram e ganharam vida no Festival de Cinema de Venezacomo Óscar A agitação ganhou força com a estreia mundial do drama de corrida “Ferrari”, dirigido por Homem michael e apresentando os talentos atraentes de Adam Driver. O filme entrou na competição, despertando a empolgação de entusiastas e críticos de cinema.

A atmosfera no Teatro Sala Grande foi elétrico quando o público lotado recompensou Motorista e Homem com uma ovação de pé que se estendeu por mais de sete minutos. Um emocionado Motoristaque desempenha o papel de piloto de corrida Enzo Ferrari, lutou contra as lágrimas durante a comovente conclusão do filme. Com Mann’s gesto de apoio, Motorista levantou-se para receber os aplausos, capturando um momento emocionante que ressoou profundamente no público.

“Ferrari“foi o filme para assistir em Veneza, e sua estreia certamente não decepcionou. O poder estelar palpável de Motorista injetou nova energia no Lido. Como o ator que trouxe Kylo Ren à vida em “Star Wars”, Do motorista sua presença era magnética, atraindo multidões de fãs devotos que buscavam ansiosamente seu autógrafo. Os fãs se deleitaram com italiano sol por horas, aguardando ansiosamente um vislumbre do carismático ator.

Patrick Dempsey também agraciou a estreia, provocando gritos entusiasmados dos fãs que clamavam por autógrafos e momentos queridos com o “Anatomia de Grey” estrela.

Numa época de festivais onde a ausência de celebridades de primeira linha como Zendaya, Bradley Cooper, Carey Mulligane Michael Fassbender devido ao Ataque SAG-AFTRA era palpável, os holofotes brilharam “Ferrari.” Até Penlope Cruzquem joga Laura Ferrari em Mann’s filme, optou por pular o evento para evitar a ótica de cruzar o piquete. No entanto, o elenco de “Ferrari“permaneceu presente em eventos de imprensa, já que o filme é um lançamento independente da distribuidora Néon. Do motorista o poder das estrelas brilhou enquanto ele era a figura central neste conjunto indie.

Enraizado na biografia “Enzo Ferrari: O Homem e a Máquina” por Brock Yates, “Ferrari” de Mann se desenrola tendo como pano de fundo 1957. A narrativa segue Enzo Ferrari (Adam Driver), um piloto e empresário, enquanto enfrenta os espectros da falência, do divórcio e da trágica perda de seu filho. Numa tentativa ousada de salvar o seu negócio, a Ferrari aposta tudo no Milhas Milhas, uma corrida cansativa de 1.600 quilômetros pela Itália. O filme apresenta um elenco de apoio dinâmico, incluindo Shailene Woodley, Gabriel Leone, Sarah Gadon, Jack O’Connell, Patrick Dempseye José Bonifati.Mann’s toque de assinatura foi capturado no local em da Ferrari cidade natal de Módena.

Antes da estreia do filme Motorista ganhou as manchetes durante uma conferência de imprensa por sua forte posição sobre as isenções do SAG-AFTRA que facilitaram sua participação no festival. Motorista questionou as inconsistências na forma como as pequenas empresas de distribuição conseguiram cumprir SAGs demandas dos sonhos, enquanto empresas maiores como Netflix e Amazon lutavam para fazê-lo.

Variedade aclamado “Ferrari” como uma experiência cinematográfica “emocionante e magistral” em sua Veneza revisão, descrevendo-o como “inebriante, intrinsecamente sombrio e extremamente absorvente”.

A habilidade cinematográfica de “Ferrari“chegará aos cinemas em 25 de dezembro, cortesia de Néon. Além disso, o filme pretende cativar o público mais uma vez como a seleção da noite de encerramento do Festival de Cinema de Nova York de 2023.