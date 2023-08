Festa de aniversário do rei Charles: o príncipe Harry e Archie comparecerão enquanto Meghan permanecer nos EUA?

Aem meio às especulações em torno do família real britânicaum comentarista real se abriu sobre o potencial comparecimento de Príncipe Harry e seu filho, Príncipe Archie, em um grande evento real. No entanto, parece que Meghan Markle e Princesa Lilibet pode optar por permanecer nos Estados Unidos, aumentando a intriga em andamento em torno da dinâmica familiar.

No início deste ano, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, optou por ficar na Califórnia junto com Archie e Lilibet, apesar de receber um convite para Coroação do Rei Carlos, um importante evento da Família Real. Embora o príncipe Harry tenha participado do evento sozinho em maio, a próxima celebração do aniversário do rei Charles em novembro pode abrir caminho para uma abordagem diferente do Sussex.

comentarista real Ângela Levin ponderou sobre o assunto, sugerindo que os Sussex poderiam adotar uma estratégia semelhante para a comemoração do aniversário. Levin mencionou a possibilidade de Príncipe Harry compareceu ao evento acompanhado de seu filho mais velho, Archie, afirmando: “Ele poderia ir sozinho e trazer Archie com ele. Ele é um menino grande agora e pode ver seus primos.”

Levin destacou ainda que Rei Carlos provavelmente gostaria que os filhos de Harry e Meghan estivessem presentes na ocasião, enfatizando os laços familiares.

Este é um possível retorno às atividades reais para os Sussex?

Com o foco nas considerações financeiras, o retorno potencial de Príncipe Harry e Meghan Markle aos deveres reais levanta questões sobre financiamento. O príncipe William pode se encontrar em um dilema em relação aos aspectos financeiros de sustentar Príncipe Archie e Princesa Lilibetassim como Harry e Meghan, se eles voltassem às atividades da Família Real.

Espera-se que o príncipe Charles, que atualmente recebe 24 milhões anualmente do Ducado da Cornualha, sustente seus próprios filhos.Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis– levando a um excedente decrescente. A situação pode se tornar mais complexa se o príncipe Harry e Meghan Markle se reintegrarem à monarquia, potencialmente impactando o equilíbrio financeiro.

comentarista real Richard Fitzwilliams enfatizou que o Ducado da Cornualha poderia desempenhar um papel no financiamento do potencial retorno de Meghan e Harry como membros ativos da monarquia, especialmente porque há uma necessidade de uma geração mais jovem da realeza com menos de 70 anos estar ativamente envolvida.