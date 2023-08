Festa de Kim Kardashian, Kendall Jenner, Bad Bunny e Tristan Thompson no Drake

Foi uma grande e velha reunião de família em Drake show mais recente em LA – com Kim Kardashian , Kendall Jenner , coelho mau dar Tristan Thompson todos gastando algum QT.

Kim, Kendall e Bunny aparentemente tiveram acesso ilimitado ao show, saltando entre os assentos designados, a seção do piso e outra área VIP em pé no domingo à noite como Drake e 21 selvagens entretido por quase 2 horas no Kia Forum.