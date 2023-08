FESTA! Lula relança um antigo benefício do seu governo e brasileiros COMEMORAM

No cenário do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), desponta mais uma significativa iniciativa para fortalecer a assistência social.

Nesse terceiro mandato do líder, um conjunto de 42 políticas de inclusão social estão sendo reativadas, delineando um firme compromisso com a transformação social.

Para dar corpo a essa perspectiva progressista, um aporte substancial de recursos, na ordem de R$ 30 bilhões, está sendo direcionado.

Dentre as mais recentes ações anunciadas pelo poder público, destaca-se o programa “Água para Todos“, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Este programa se insere como um dos pilares do inovador Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), forjado durante a administração de Lula.

A sua missão primordial é elevar a qualidade de vida dos concidadãos brasileiros que se encontram enredados nas teias da vulnerabilidade social e da privação econômica.

Assim, com esse panorama de ações pró-ativas, o governo busca não apenas mitigar as disparidades sociais, mas também alavancar um futuro mais promissor para as parcelas mais desfavorecidas da população.

Através da reativação destes programas, uma teia de oportunidades está sendo tecida, possibilitando a emergência de um cenário em que a dignidade e o bem-estar prevaleçam para todos os brasileiros, independentemente de suas circunstâncias iniciais.

Orçamento apresentado por Lula



O planejamento estratégico delineia a alocação de recursos no valor substancial de R$ 30 bilhões, com o objetivo primordial de assegurar o acesso à água em quantidade suficiente e de alta qualidade para todos os segmentos da população, abrangendo também áreas geograficamente mais distantes.

Neste contexto, o recém-anunciado Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), revelado por Lula em um evento ocorrido no dia 11, na cidade do Rio de Janeiro, apresenta uma visão abrangente que engloba investimentos de magnitude extraordinária, totalizando R$ 1,7 trilhão.

Objetivos

Crescimento Econômico: O investimento pretende estimular a economia nacional, alavancando setores-chave e potencializando o crescimento sustentável a longo prazo;

Sustentabilidade: O PAC reflete um comprometimento com a sustentabilidade, buscando a implementação de medidas que minimizem o impacto ambiental e garantam a utilização racional dos recursos naturais;

Inclusão Social: O plano é concebido de forma a promover a inclusão social, permitindo que comunidades historicamente marginalizadas tenham acesso a serviços essenciais como água tratada, estabelecendo assim uma base mais equitativa;

Redução das Desigualdades Regionais: Por meio de ações direcionadas, o PAC apresentado por Lula visa a redução das disparidades entre diferentes regiões do país, promovendo um desenvolvimento mais uniforme;

Transição Ecológica: A proposta contempla a transição para uma economia mais verde, incentivando a adoção de práticas e tecnologias ambientalmente responsáveis;

Neoindustrialização: Através de investimentos em setores industriais estratégicos, busca-se impulsionar a produção, gerando empregos e contribuindo para a inovação tecnológica;

Geração de Emprego e Renda: A execução das metas do PAC deve resultar na criação de novas oportunidades de emprego e aumento da renda, impulsionando a qualidade de vida da população.

Por fim, vale pontuar que, para concretizar estas metas ambiciosas, a colaboração entre o governo federal, os estados e os municípios é fundamental.

Dessa forma, a obtenção dos resultados desejados exigirá um esforço coordenado e sinérgico entre essas esferas de governo.

Nesse contexto, o presidente Lula tem demonstrado empenho em angariar recursos, sobretudo através de programas sociais, que servem como vitrine de seu governo.

Como acontecerá o programa “Água para Todos” do presidente Lula?

O programa “Água para Todos” se estabeleceu como uma presença marcante no cenário governamental durante a gestão do presidente Lula, sendo originalmente lançado em 2011, durante seu segundo mandato.

Naquela época, o programa se dedicava a assegurar o acesso à água em áreas rurais, direcionando seus esforços não somente para o consumo humano, mas também para fomentar a produção agrícola e alimentar nessas regiões.

Além disso, um destaque importante era a priorização de famílias previamente cadastradas no sistema do Cadastro Único, visando a inclusão social e econômica.

Por fim, vale dizer que, com a retomada deste programa sob a administração do presidente Lula, a iniciativa visa intervir em diversas vertentes cruciais: