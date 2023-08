Festival Internacional de Música de Penedo registra inscrição de 170 canções para seleção da Mostra Velho Chico

A Mostra de Música Autoral Velho Chico encerrou o período de inscrição com 170 canções concorrendo para serem apresentadas ao público entre as 16 que irão constar na programação do Festival Internacional de Música de Penedo no próximo mês de outubro.

O incentivo ao trabalho autoral para músicos é uma das atividades do evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) em parceria com a Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas, Instituto do Meio Ambiente (IMA) e setores públicos e privados relacionados com a música.

A abertura para trabalhos autorais acontece pelo segundo ano consecutivo, por meio de edital da Mostra de Música Autoral Velho Chico, iniciativa que tem sua importância já comprovada.

Em sua estreia no Festival Internacional de Música de Penedo, a mostra autoral registrou 47 canções, com edital reservando 40% das 16 selecionadas para canções de artistas penedenses, critério mantido para incentivar a produção musical local.

De acordo com o coordenador-geral do festival e professor de música da Ufal, Marcos Moreira, entre as 170 canções inscritas no edital 2023 da Mostra Velho Chico, 29 são de penedenses ou de artistas residentes em Penedo.

“Nós estamos muito satisfeitos com a evolução da Mostra Velho Chico, inclusive porque também há interesse de músicos de outros lugares em participar. Nós recebemos inscrições de artistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Pernambuco e outros estados”, ressalta Marcos Moreira.

Devido ao grande número de inscrições, o calendário sobre a seleção preliminar e definitiva das 16 músicas que serão apresentadas ao público no dia 19 de outubro deverá ser alterado.

Cada música selecionada renderá cachê no valor de mil reais para o autor, sendo possível a seleção de até dois trabalhos do mesmo artista/banda.

A análise é feita por comissão avaliadora formada por representantes da Ufal, do Sesc, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Os critérios analisados de cada canção são os seguintes: singularidade e originalidade, caráter inovador, qualidade artística e técnica, adequação do trabalho à sua proposta estilística e diversidade.