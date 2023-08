Festival ‘Made In America’ de Jay-Z 2023 cancelado porque Lizzo estava definida para ser a manchete

Philly não estará no palco principal do Made In America este ano, na verdade, ninguém irá … já que o festival cancelou seu evento de 2023, citando “circunstâncias graves”.

A programação repleta de estrelas foi definida para incluir Metro Boomin, Tempero Gelo, Coi Leray, latão, Doechii, mase dar Cam’ron … com SZA e Lizzo como headliners.

lizzo está atualmente sob fogo por supostamente colocar seus ex-dançarinos no inferno … embora a cantora tenha chamado as reivindicações de BS total. Não está claro se sua atual controvérsia tem algo a ver com o cancelamento do festival.

A declaração do festival diz: “Devido a circunstâncias severas fora do controle de produção, o festival Made In America de 2023 não acontecerá mais”. Continuando, “Esta decisão foi difícil e não foi tomada levianamente nem sem imensa deliberação.”