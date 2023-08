Fey OFERECE EMPREGOS no Sul do Brasil

A Fey, empresa que é uma das maiores fabricantes de fixadores e componentes conformados do Brasil, está com ótimas vagas de emprego abertas no estado de Santa Catarina. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis:

Auxiliar de Ferramentaria – Indaial – SC – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Indaial – SC – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Indaial – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Indaial – Banco de talentos;

Comprador (a) – Indaial – SC – Efetivo;

Coordenador de Vendas – Exportação – Indaial – SC – Efetivo;

Embalador (a) – Indaial – SC – Efetivo;

Estagiário Engenharia de Processos – Indaial – SC – Estágio;

Estagiário Melhoria Contínua – Indaial – SC – Estágio;

Estagiário Química – Indaial – SC – Estágio;

Expedidor (a) – Indaial – SC – Efetivo;

Mecânico de Manutenção Industrial – Indaial – SC – Efetivo;

Operador de Máquina de Laminação – Indaial – SC – Efetivo;

Operador de Produção (Tratamento Superfície – Matéria Prima) – Indaial – SC – Efetivo;

Operador de Produção – Tratamento Térmico – Indaial – Efetivo;

Operador (a) de Televendas – Indaial – SC – Efetivo;

Operador (a) de Logística – Indaial – SC – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Indaial – SC – Efetivo.

Mais sobre a Fey

Sobre a Fey, é importante frisar que a empresa abastece os mercados automotivo, agrícola, tratores, motocicletas, de distribuição em geral, postos de molas, entre outros. Porcas de aço são produzidas desde 1966, grampos de mola e pinos de centro desde 1996, e parafusos e peças especiais conformadas e/ou usinadas a partir de 1998.

Além disso, com uma área construída de 40.000m² e capacidade para produzir 2.500 toneladas por mês, a Fey está constantemente investindo em tecnologia – máquinas, equipamentos e processos – e mais recentemente volta-se para a Indústria 4.0, a era da transformação digital.

Por fim, no que diz respeito aos funcionários, por meio do respeito e valorização dos bons valores e bons relacionamentos entre a empresa, seus clientes, colaboradores, fornecedores e a comunidade, a Fey continua acumulando vitórias ao longo dos anos.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

