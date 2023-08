FGTS DIGITAL vai começar apenas no ano de 2024; Entenda como vai funcionar

O cenário trabalhista está prestes a passar por uma transformação significativa com o anúncio do FGTS Digital, previsto para entrar em operação a partir de janeiro de 2024.

FGTS Digital: uma revolução no gerenciamento do Fundo de Garantia

Esse novo sistema digital promete simplificar e otimizar o processo de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), trazendo vantagens tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores.

Entendendo o FGTS Digital e sua importância

De forma sucinta, o FGTS Digital é uma solução tecnológica inovadora que visa facilitar e aprimorar a forma como os empregadores cumprem suas obrigações de recolhimento do FGTS. Em vez de um enfoque voltado para o consumidor, o novo sistema coloca a empresa como centro das operações.

Dessa forma, por meio do FGTS Digital, os empregadores terão acesso a uma série de ferramentas e serviços, incluindo a emissão de guias personalizadas, consulta a extratos, solicitação de compensação ou restituição de valores, contratação de parcelamentos, entre outros recursos.

Objetivos do FGTS Digital: simplificação, eficiência e transparência

Contudo, o FGTS Digital não é apenas uma mudança tecnológica, mas uma revolução na maneira como as operações relacionadas ao FGTS são conduzidas. Em suma, seus principais objetivos refletem o compromisso em eliminar burocracias, diminuir custos operacionais e aumentar a eficiência.

Além disso, o sistema busca aprimorar a experiência tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores, ao facilitar o acesso e o gerenciamento de informações e garantir a segurança e confiabilidade dos dados.

Principais mudanças trazidas pelo FGTS Digital



O FGTS Digital traz consigo uma série de mudanças importantes que irão impactar a forma como as obrigações do FGTS são cumpridas:

Alteração na data de vencimento

O prazo de recolhimento do FGTS mensal foi modificado para o vigésimo dia do mês subsequente à competência. Em suma, essa alteração, entretanto, só entrará em vigor para recolhimentos realizados a partir do lançamento do FGTS Digital em janeiro de 2024.

Competências anteriores

Para as contribuições ao FGTS que foram realizadas antes da introdução do novo sistema, os empregadores são obrigados a manter o cumprimento de suas responsabilidades por intermédio do sistema Conectividade Social, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.

Recolhimento via Pix

Com o FGTS Digital, o recolhimento dos valores destinados ao Fundo será realizado exclusivamente por meio do Pix. Assim, os boletos gerados conterão um QR Code para pagamento direto no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador.

O eSocial como fonte de dados

O FGTS Digital receberá informações quase simultâneas transmitidas ao eSocial, sistema que envia dados fiscais, previdenciários e trabalhistas das empresas. Resumidamente, essa integração permitirá a geração do valor devido de FGTS com base nas informações prestadas pelas empresas.

Impacto no certificado de regularidade

A não quitação dos valores devidos dentro do prazo poderá afetar a emissão do Certificado de Regularidade do FGTS, documento que atesta a regularidade do empregador perante o fundo de garantia.

Mudança na identificação do empregado

A identificação do empregado passará a ser feita pelo CPF, eliminando a necessidade de uso do PIS. Resumidamente, a Caixa unificará as contas vinculadas dos trabalhadores com seus respectivos CPFs.

Benefícios e futuro do FGTS online

Em suma, o FGTS Digital representa uma abordagem moderna e ágil para a gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Visto que ao eliminar processos burocráticos e otimizar as operações, ele promete aumentar a eficiência e reduzir custos tanto para empregadores quanto para trabalhadores.

Além disso, a integração com o eSocial e o uso do Pix demonstram o compromisso com a inovação tecnológica e a melhoria contínua do sistema. Em resumo, o FGTS Digital inaugura uma era de simplificação e modernização nas operações relacionadas ao Fundo de Garantia. Desse modo, o sistema promete tornar o processo de recolhimento mais eficiente, transparente e seguro, beneficiando toda a comunidade trabalhista do país.