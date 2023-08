figurinha está fazendo sucesso no Instagram

Uma inovação recente nas plataformas de interação online: o Instagram avançou consideravelmente em sua incansável jornada por originalidade. Isso porque introduziu uma figurinha para Stories que tem como propósito possibilitar uma experiência temporal única.

Esse novo recurso busca intensificar a capacidade de narrativa dos utilizadores, exibindo duas etapas discrepantes de um mesmo evento, ou seja, “antes e depois”. No entanto, de que maneira exatamente essa funcionalidade do Instagram opera e quais são as etapas para empregá-la?

Nova “moda” do Instagram

Recentemente, houve uma ampliação das capacidades do Instagram com o lançamento de uma figurinha intitulada “Antes e Depois”. Ela se destina à seção dos Stories. Através desta funcionalidade, os utilizadores têm a oportunidade de exibir, na mesma tela, duas fotografias correspondentes a momentos distintos.

Dessa forma, dá para visualizar a perspectiva de exibir uma transformação pessoal, o desenvolvimento de um projeto ou até mesmo conduzir uma comparação entre fotografias antigas e as atuais. A plataforma mostra essa modalidade de interação de forma natural e prazerosa.

Para além da nostalgia possibilitada por esta ferramenta, a interatividade também assume um papel de destaque. Um ícone intitulado “Sua vez” possibilita aos amigos partilharem os seus próprios instantes “Antes e Depois”, no Instagram. Assim, origina-se uma cadeia sequencial de Stories na qual os utilizadores interagem e se desafiam mutuamente. Este processo assemelha-se a outras funcionalidades já familiares no app.

Quando estará disponível?

Excelentes notícias para os entusiastas da tecnologia: esta função encontra-se agora disponível tanto para sistemas Android como para iPhone (iOS). E, se porventura se questionar acerca do procedimento para empregar a figurinha, todas as dúvidas serão esclarecidas logo abaixo.



Primeiramente, ao recorrer à funcionalidade de Stories no Instagram, os utilizadores devem capturar uma imagem ou vídeo, de acordo com o padrão estabelecido. Posteriormente, ao explorar a gama de adesivos disponibilizada na plataforma, é viável identificar a opção designada “Antes e Depois”. Assim que esta opção for selecionada, a aplicação irá exibir dois campos distintos, nos quais as imagens representativas dos momentos “anteriores” e “posteriores” serão inseridas.

Uma particularidade interessante é a capacidade de personalizar cada um destes campos. Existe um ícone fotográfico posicionado no centro das duas janelas que, quando ativado, irá direcionar o utilizador imediatamente para a sua galeria de imagens.

Após efetuar a escolha das imagens que irão representar os momentos “antes” e “depois”, bastará introduzir títulos em ambas as janelas. Dessa forma, será possível contextualizar os momentos retratados.

Mais novidades

A personalização não se restringe apenas a essas opções. Aqueles com mais criatividade têm a possibilidade de modificar a orientação do adesivo, alternando entre formatos tanto horizontais como verticais.

Adicionalmente, as figurinhas conseguem ser deslocadas livremente pela tela, assegurando a melhor disposição visual para seu Stories. O toque final recai na etapa de publicação, que, após todos os ajustes, pode ser partilhada com todos os seguidores.

Este lançamento evidencia ainda mais a constante evolução e adaptação das redes sociais, com o objetivo de tornar a experiência cada vez mais única e interativa. Com certeza, em um futuro próximo, os Stories do Instagram estarão inundados de memórias, progressos e mudanças partilhadas através do “Antes e Depois “. Agora, resta-nos apenas aguardar e observar as formas inventivas pelas quais os utilizadores irão integrar esta novidade nas suas narrativas digitais.

Cuidado com perfis falsos no Instagram

A popularidade do Instagram no Brasil também trouxe consigo um cenário propício para a ocorrência de golpes. Golpistas têm criado perfis falsos que conseguem imitar com impressionante suposta autenticidade, resultando em muitas pessoas sendo enganadas e caindo nas armadilhas desses criminosos.

Esses impostores adotam até mesmo nomes comuns e utilizam imagens meticulosamente manipuladas para criar uma fachada convincente. A estratégia central visa enganar as pessoas por meio de imagens atrativas, frequentemente associadas a luxo, veículos e momentos familiares encantadores. Aproveitam-se das aspirações e desejos das vítimas, que, motivadas por sonhos, se tornam vulneráveis a esses esquemas.

Entretanto, por trás dessa máscara de perfil fictício e imagens enganosas, escondem-se intenções maliciosas para extorquir financeiramente as vítimas. Esses golpistas vão ainda mais longe, compartilhando capturas de tela falsas de supostas transferências bancárias e vídeos de clientes fictícios, aparentemente satisfeitos, na tentativa de dar credibilidade à sua farsa.

Em muitos casos, esses perfis falsos contam com uma grande quantidade de seguidores e oferecem processos aparentemente rápidos, sem a necessidade de consulta a órgãos de crédito e com taxas de juros baixas. No entanto, a nossa recomendação é clara: não se deixe enganar. Estes indivíduos estão disfarçados de agiotas, mas suas intenções são enganosas e prejudiciais.

Diante dessa situação, é crucial manter-se vigilante. Desconfie de ofertas que parecem boas demais para serem verdadeiras e sempre conduza uma análise cuidadosa antes de tomar qualquer decisão financeira. A pressa e o desejo de sucesso podem obscurecer o julgamento, portanto, é fundamental manter um olhar crítico e estar ciente dos riscos potenciais.