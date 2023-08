Filme do Quarteto Fantástico supostamente escala ex-alunos de Stranger Things e Missão Impossível

No notícias oficiais de qualquer tipo de casting em filmes estão acontecendo agora devido ao SAG e hollywood greve dos escritores. No entanto, os relatórios podem apresentar informações sobre notícias de elenco dos maiores projetos do setor. O crítico de cinema e insider Jeff Sneider falou sobre ‘Os quatro fantásticos‘ notícias de elenco, que é sem dúvida o projeto mais esperado do Universo Cinematográfico da Marvel que já foi anunciado. Por meses, as pessoas têm escolhido todos os personagens e especulado sobre o enredo do filme. Alguns falaram sobre John Krasinski e Emily Blunt como Reed Richards e Sue Storm. De fato, a Marvel Studios atendeu aos desejos desses fãs e escalou o ator como o famoso Sr. Fantástico como um personagem do multiverso.

Mas, no final, ainda não ouvimos nenhuma confirmação sobre o personagem principal deste projeto. Sneider falou no programa ‘The Hot Mic’ sobre três novidades de elenco para este projeto que ainda não envolvem Reed Richards. De acordo com Sneider, a ex-aluna de ‘The Crown’, Vanessa Kirby, foi escalada como Sue Storm e houve confusão sobre quem será o novo Johnny Storm. Inicialmente, Jeff Sneider revelou que havia uma grande possibilidade de Jack Quaid ser o novo Tocha Humana. Embora o próprio ator tenha confirmado que não era verdade, Sneider rapidamente identificou onde errou o alvo. Ele provavelmente está recebendo mensagens de texto de suas fontes e elas forneceram apenas as iniciais do ator como o novo Johnny Storm confirmado.

Digite Joseph Quinn como Johnny Storm

Depois que o erro foi reconhecido por Sneider, ele confirmou que as iniciais de JQ se referiam ao ex-aluno de Stranger Things, Joseph Quinn. Ele é o ator selecionado que será anunciado como o novo Johnny Storm, segundo Jeff Sneider. O ator de ‘O Justiceiro’ Ebon Moss-Bachrach também foi escalado para um papel que ainda não foi revelado. A fonte também escreveu que Galactus será o principal vilão da história, o que significa que há uma forte possibilidade de vermos o Surfista Prateado. Apesar de todas essas notícias de elenco, ainda não houve confirmação de quem interpretará Reed Richards.