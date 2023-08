Fim de Semana vai ser quente e SECO; veja agora o clima na região

O fim de semana se aproxima e, com ele, chegam as previsões do tempo para diferentes regiões do Brasil. De acordo com os especialistas, os próximos dias serão marcados por temperaturas elevadas e condições secas em grande parte do país. Vamos explorar as previsões para cada região, com destaque para áreas de emergência e mudanças climáticas em curso.

Previsão do tempo: fim de semana quente e seco em diversas regiões do Brasil

À medida que o fim de semana se inicia, os termômetros continuarão a subir, mantendo-se acima das médias normais para esta época do ano. Visto que a influência do fenômeno El Niño trará consigo um sol intenso que predominará durante o dia.

Principalmente na região central do Brasil. Contudo, embora as manhãs e as primeiras horas da tarde possam trazer um frio ameno, o calor será uma constante durante as horas diurnas.

Centro-Oeste: emergência devido à umidade baixa

A região do Centro-Oeste enfrenta um cenário de emergência em relação à umidade do ar. Com temperaturas máximas ultrapassando os 30°C, o calor intenso se faz presente ao longo do dia.

Dessa forma, grande parte dessa região já se encontra em estado de emergência devido à baixa umidade do ar, que frequentemente fica abaixo dos 20%. Já a capital Cuiabá se destaca como uma das cidades mais quentes do país, com previsão de atingir 37°C.

Região Norte: contrastes climáticos

No Norte do Brasil, um cenário de contrastes climáticos se desenha. Enquanto a parte mais ao Sul da região experimentará um clima seco devido à influência de uma massa de ar seco que se desloca do centro do país, a porção norte vivenciará chuvas esporádicas.

Em suma, essas chuvas são esperadas em áreas que se estendem de Roraima até Belém. Além disso, na capital Palmas, também são aguardadas temperaturas máximas de 37°C.



Nordeste: bloqueio de ar seco com exceções

Conforme informações oficiais, o Nordeste será amplamente afetado por uma área de bloqueio de ar seco. Assim, resultando em condições secas em grande parte da região. Contudo, a exceção será a faixa litorânea que se estende de Salvador até Natal, passando por Fortaleza, onde chuvas isoladas são previstas.

Sul: chuvas em alguns estados

A região Sul do Brasil será dividida no que diz respeito às chuvas. Desse modo, o Rio Grande do Sul experimentará chuvas em grande parte do estado. Enquanto o litoral de Santa Catarina sentirá os efeitos de uma frente fria, resultando em precipitações. Já o Paraná, por sua vez, será o estado mais frio, mas ainda assim permanecerá sob condições secas.

Sudeste: calor e ausência de chuvas

O Sudeste do país também enfrentará um clima quente e seco durante o fim de semana. Dessa forma, nenhuma parte da região, incluindo os estados litorâneos como Rio de Janeiro e Espírito Santo, deve esperar chuvas relevantes. Por fim, São Paulo, que já passou quase 50 dias sem chuvas significativas, continuará nesse padrão nos próximos dias.

De modo geral, as previsões do tempo apontam para um cenário de calor e seca em várias partes do Brasil. Visto que com a influência do fenômeno El Niño e diversas massas de ar seco em movimento, é esperado que as temperaturas permaneçam acima da média e as chuvas sejam escassas em grande parte do país.

Dessa forma, é importante que as regiões que enfrentam baixa umidade do ar, como o Centro-Oeste, estejam atentas às precauções necessárias para lidar com esse cenário climático desafiador.

Cuidados essenciais para enfrentar dias secos e quentes

Dias secos e quentes podem trazer uma série de desafios para a saúde e o bem-estar, especialmente quando se trata de cuidados com o corpo e o ambiente ao redor. Desse modo, é fundamental manter a hidratação e utilizar protetor solar. Além disso, umidificadores de ar podem ser importantes na rotina da casa.