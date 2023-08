FIM do CARTÃO DE CRÉDITO? Banco Central anuncia SUBSTITUTO.

Um dos grandes marcos da gestão do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é a implementação do Pix. Esta forma de pagamento rapidamente se tornou uma das preferidas dos brasileiros, com mais de 3,5 milhões de transações realizadas até o final de julho, totalizando aproximadamente R$ 1,4 trilhão.

Pix: o futuro dos pagamentos

Em um recente evento do Fundo Comunitário Keren Hayesod, Campos Neto insinuou que o Pix poderia eventualmente substituir os cartões de crédito. Atualmente, o Pix opera como um sistema de pagamento instantâneo, mas o Banco Central já tem planos para expandir suas funcionalidades.

Pix crédito: alternativa aos cartões de crédito

Embora ainda não haja uma data de lançamento definida para o “Pix crédito“, como vem sendo chamado pela mídia, esta nova funcionalidade poderia eliminar a necessidade de intermediários, reduzindo custos e taxas de juros.

Durante um evento em Curitiba algumas semanas atrás, Campos Neto já havia mencionado a possibilidade de eliminar os cartões de crédito.

“Você combinará o Pix com outros produtos, lembrando que você poderá começar a fazer crédito no Pix, então, em algum momento no futuro, você não precisará ter cartão de crédito, poderá fazer tudo no Pix“, explicou.

Juros rotativos de cartões de crédito

As declarações de Campos Neto ocorrem em meio a debates sobre os juros rotativos dos cartões de crédito. O governo está buscando uma maneira de limitar essas taxas, enquanto os bancos estão resistindo.



Novas modalidades do Pix

O Banco Central está planejando outras inovações para o Pix. Mais duas extensões estão sendo trabalhadas para expandir as possibilidades de uso do serviço: o Pix automático e o BolePix.

Pix Automático

O Pix Automático funcionará como uma versão melhorada do débito automático. Poderá ser usado para pagar serviços de streaming, telefonia, energia elétrica, entre outros serviços recorrentes ou até mesmo parcelamentos a longo prazo.

BolePix

O BolePix servirá como uma replicação dos boletos. Com essa funcionalidade, o QR Code aparecerá como boleto, e o consumidor poderá pagar via Pix, com liquidação instantânea.

A expectativa é que o Pix Automático esteja funcionando até o final deste ano, enquanto o BolePix deve estar operacional no próximo ano. Estas inovações estão alinhadas com a visão do Banco Central de tornar o Pix uma plataforma de pagamento versátil e eficiente.

A substituição dos cartões de crédito pelo Pix pode parecer uma ideia futurista, mas as recentes declarações de Campos Neto indicam que esse futuro pode estar mais próximo do que imaginamos. À medida que o Pix continua a evoluir e expandir suas funcionalidades, podemos esperar uma revolução no sistema financeiro brasileiro.

O Pix já se estabeleceu como um método de pagamento confiável e popular entre os brasileiros. Com a introdução do Pix crédito, Pix automático e BolePix, esta plataforma promete revolucionar ainda mais a maneira como realizamos transações financeiras.