FIM do SUBWAY? Empresa acaba de ser VENDIDA

A Subway, uma das maiores redes de fast-food do mundo, anunciou recentemente um acordo para sua aquisição pela empresa de investimentos Roark Capital. Essa transação marca um novo capítulo para a marca e reflete seu potencial de crescimento no longo prazo.

A Nova Dona da Subway: Roark Capital

A Roark Capital, com sede em Atlanta, é uma empresa de private equity com um impressionante portfólio de ativos sob gestão, totalizando US$ 37 bilhões. Seu principal foco é investir em negócios de serviço ao consumidor, como franquias. Com essa aquisição, a Subway se torna parte desse portfólio diversificado.

Crescimento e Potencial da Subway

A Subway possui quase 37 mil restaurantes espalhados pelo mundo e tem apresentado resultados positivos em suas vendas nas lojas nos últimos trimestres. A empresa está comprometida em continuar a executar sua estratégia de crescimento, incluindo inovação de menu, modernização dos restaurantes e melhoria geral da experiência dos clientes.

Especulações e Valor da Subway

Especulações sobre a venda da Subway começaram a surgir nos últimos meses, com estimativas do valor da empresa atingindo cerca de US$ 10 bilhões. No entanto, os termos específicos da negociação não foram divulgados publicamente.

A Subway no Brasil

A Subway chegou ao Brasil em 1994 e atualmente ocupa a sexta posição entre as maiores franquias do país, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). A empresa possui 1.861 unidades em território brasileiro, embora tenha havido uma queda de 0,10% em relação ao ano anterior.



Desde o início de 2022, a operação da Subway no Brasil conta com a SouthRock como franqueador master. A SouthRock é responsável localmente por marcas como Starbucks, TGI Fridays e Brazil Airport Restaurants. Essa parceria mostra o comprometimento da Subway em fortalecer sua presença e oferecer uma experiência excepcional aos clientes brasileiros.

O Futuro da Subway

Com a aquisição pela Roark Capital, espera-se que a Subway continue a expandir internacionalmente e a investir em inovação, tanto no cardápio quanto na modernização de seus restaurantes. A marca está comprometida em adotar uma abordagem ganha-ganha-ganha, beneficiando seus franqueados, clientes e funcionários.

Ademais, a aquisição da Subway pela Roark Capital representa uma nova fase de crescimento para a famosa rede de fast-food. Com seu compromisso em fornecer uma experiência excepcional aos clientes, inovar constantemente e fortalecer sua presença global, a Subway continua a ser uma força relevante no cenário do fast-food. A parceria com a Roark Capital traz novas oportunidades e recursos para a Subway, permitindo que a marca alcance novos patamares de sucesso.