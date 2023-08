FIM DOS COOKIES! Veja como a publicidade pode ser afetada

O fim dos Cookies está cada vez mais próximo e as empresas e setores já buscam entender quais serão os impactos. Mas, um dos pontos que chama à atenção é os efeitos na publicidade, se serão negativos ou positivos.

Um relatório da Salesforce apresenta o que podemos esperar da era pós-cookies e os desafios para o marketing digital. Aliás, 73% dos clientes buscam personalização e o e-mail ainda é o canal favorito de comunicação.

2024 deve ser o ano do fim dos cookies

Em 2020 foi anunciado o fim dos Cookies, mas até o momento nada aconteceu e muitas vezes essa ação foi adiada. Assim, a previsão atual é que no próximo ano seja o encerramento oficial e também o fim de uma grande era para a publicidade.

Para entender, no cenário digital, os cookies eram uma estratégia publicitária baseada nos dados de navegação dos usuários na web. Dessa forma, os cookies funcionam como um banco dessas informações coletadas no meio online e permite o rastreio do comportamento dos usuários.

Com essa compilação de dados é possível identificar tendências e também desenvolver táticas de marketing para alcançar os consumidores em diferentes plataformas e ter uma publicidade mais direcionada e assertiva.

O que os publicitários pensam sobre essa mudança

Com o fim dos Cookies, os publicitários e profissionais de Marketing, reforçam que o recurso de personalização não é apenas sobre comunicação segmentada, mas sobre a compreensão hiperpersonalizada.

De acordo com a oitava edição do relatório State of Marketing, da Salesforce Research, que entrevistou mais de 6 mil líderes desse mercado, 73% dos clientes esperam que as empresas compreendam as suas necessidades únicas e exclusivas.



Você também pode gostar:

Já em resposta a esse pedido, 83% dos profissionais estão fazendo uso de insights dinâmicos para adaptarem suas estratégias e otimizarem o impacto de cada interação. Portanto, eles abordam uma estratégia multichannel.

Não importa qual a estratégia que será adotada com o fim dos Cookies, mas as empresas e profissionais estão em busca de oferecer experiências únicas e exclusivas aos clientes. Em especial, os que já possuem alto desempenho, afinal, 82% dos profissionais indicam que a experiência do cliente é um diferencial competitivo indispensável.

Os desafios propostos pela privacidade e conformidade

A partir do fim dos cookies, os profissionais de marketing estão apostando na mudança para a coleta de dados primários. Além disso, três quartos dos participantes do estudo indicam confiar em dados de terceiros.

Nem todos os dados de terceiros estejam relacionados a cookies, os principais profissionais precisam conciliar essa estratégia com as regulamentações atuais, como a LGPD, que exige cada vez mais transparência e tem rigidez com a privacidade e coleta de dados.

Hoje em dia há muitas mudanças nas políticas e regulamentações de privacidade de dados e isso causa grande impacto na publicidade. Dessa forma, embora 75% dos profissionais da área ainda investirem em dados de terceiros, 68% deles dizem ter conseguido definir totalmente sua estratégia para se distanciar dessas fontes.

Portanto, estratégias como o fornecimento de incentivos aos clientes para compartilharem os dados podem fazer com que as empresas enriqueçam seus dados. Ou seja, brindes, prêmios, promoções, são exemplos desses incentivos.

Por fim, vale destacar que os cookies de terceiros permitem que os anunciantes rastrearem os usuários em vários sites e possam criar perfis detalhados sobre seus interesses, comportamentos e hábitos de compras.

Fim dos cookies e o futuro da publicidade: segmentação e streaming

Com o fim dos Cookies a publicidade precisa se adequar. Então, quem tem ganhado a atenção do público são recursos como streamings, que conseguem atingir públicos bem mais segmentados.

Ainda de acordo com o relatório da Salesforce, as plataformas de streaming over-the-top (OTT) e TV tiveram as taxas de crescimento mais altas entre os canais usados para atingir os clientes atuais e em potencial.

Já na busca de engajamento multichannel, os profissionais de marketing estão incorporando em suas estratégias mais comunicação push e móvel, junto com as campanhas de e-mail, que ainda estão entre as preferidas dos clientes.

De acordo com os dados da Salesforce, o uso do e-mail aumentou em 2023, sendo responsável por 80% de todas as mensagens enviadas no ano. Aliás, isso representa um aumento de 15% em comparação ao ano anterior.

O relatório da empresa em relação ao fim dos Cookies aponta que o correio eletrônico segue como preferência dos consumidores. Isso porque, conseguem se comunicar com a marca e perde apenas para um canal muito tradicional, que é o telefone.