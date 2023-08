fique atento a ESTES detalhes e não caia no golpe

O Pix foi criado em 2020 pelo Banco Central, se tornando o principal meio de transferências bancárias no Brasil atualmente. Dentre os motivos do grande sucesso está o fato da ferramenta realizar as transações de maneira instantânea, assim como gratuita, sendo livre de qualquer tipo de taxa. No entanto, apesar de ter revolucionado as transações bancárias no Brasil, o Pix também trouxe uma nova maneira para os criminosos aplicarem golpes.

Nesse sentido, diversos tipos de golpes envolvendo o sistema de pagamentos instantâneos foram surgindo ao longo de seus anos de existência. Atualmente, um novo golpe vem chamando a atenção, o chamado golpe do comprovante de Pix falso.

Este golpe consiste, de maneira geral, em gerar um comprovante falso de Pix. Dessa forma, os golpistas conseguem levar consigo um produto, ou se aproveitar de um serviço, sem que o valor devido seja realmente transferido da conta. Sendo assim, é preciso ficar atento, principalmente os comerciantes e prestadores de serviço.

Como identificar um comprovante falso de Pix?

Existem várias maneiras com que os criminosos falsificam um comprovante de transferência Pix, sendo assim, é muito importante ficar atento aos mínimos detalhes. O primeiro ponto a ser analisado são as marcas de edição, que podem aparecer no logotipo da instituição financeira em um comprovante falso.

Desta maneira, é importante ficar atento ao comprovante de Pix que possui parte das informações bem claras e de fácil leitura, porém outras partes borradas e com informações não muito nítidas. Um comprovante oficial de transferência Pix sempre possui uma padronização no tamanho das letras e no estilo da fonte utilizada.

Em seguida, outro ponto que pode entregar um comprovante falso de Pix é a data e horário da transação. Comerciantes e prestadores de serviço sempre devem conferir a data e horário que aparece no comprovante, no momento da compra ou pagamento. Caso a data e horário não correspondam com o momento da transação, provavelmente aquele comprovante é falso, e a situação se trata de um golpe.

Por fim, outra maneira de checar se o Pix foi realmente realizado, e a mais simples, é através do saldo da conta. Caso suspeite de um comprovante, basta que o comerciante cheque sua conta bancária, para conferir se o valor foi creditado. Caso contrário, trata-se de uma tentativa de golpe.

Atenção ao agendamento



Além das maneiras de identificar um comprovante falso, citadas anteriormente, também é importante ficar atento ao agendamento Pix. Isso porque pessoas mal intencionadas podem mostrar um comprovante de agendamento da transação no momento da compra, o que não é a mesma coisa que um comprovante de transferência. Isso porque o fato da transação estar agendada não garante que ela irá ocorrer com certeza.

O agendamento Pix é uma função adicional do sistema de transferências instantâneas, a qual deixa uma transação agendada para uma certa data. No entanto, a pessoa que realizou o agendamento pode cancelá-lo a qualquer momento.

Além disso, caso a conta não possua dinheiro no momento em que a transação foi agendada, a instituição financeira não irá finalizar o pagamento via Pix. Sendo assim, apenas aceite comprovantes de Pix, e nunca apenas o comprovante de agendamento, pois pode tratar-se de um golpe.