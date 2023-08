Fique atento! Número de GOLPES envolvendo o Desenrola Brasil é ASSUSTADOR

O programa governamental “Desenrola Brasil” foi concebido com o intuito de auxiliar os cidadãos brasileiros a superar suas dívidas, gerando uma onda de esperança para milhões de pessoas que almejam a oportunidade de renegociar seus débitos.

Todavia, é de extrema importância que a população esteja vigilante em relação aos golpes que estão sendo perpetrados utilizando o nome do programa.

Infelizmente, os casos de fraudes relacionadas ao “Desenrola Brasil” têm se multiplicado de forma assustadora. Consequentemente, tem feito muitas vítimas ultimamente.

É importante ressaltar que essas fraudes têm sido disseminados principalmente nas redes sociais, onde indivíduos inescrupulosos buscam se aproveitar da vulnerabilidade e ansiedade financeira das pessoas, oferecendo supostas soluções milagrosas para seus problemas financeiros.

Para se ter uma ideia mais concreta da situação, o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) registrou um preocupante número de 1.048 casos de fraudes ligadas ao programa, em um período de apenas três dias, entre 19 e 21 de julho.

De fato, são números alarmantes e assim, faz-se necessários que os cidadãos estejam devidamente informados para identificar esses golpes e evitar prejuízos relacionados. Por isso mesmo, organizamos essa leitura.

Então, se você quer entender melhor sobre essa onda de golpes envolvendo o Desenrola Brasil, bem como, como evitar ser mais uma vítima, continue com a gente.

Antes de tudo, entenda melhor sobre a pesquisa que apontou esses números

Primeiramente, vale pontuar que, a pesquisa realizada pela universidade utilizou a biblioteca de anúncios da Meta. Nesse espaço, são armazenadas as peças publicitárias impulsionadas nas plataformas sociais da empresa, como Facebook, Instagram e Messenger.



Surpreendentemente, muitos desses anúncios conseguiram passar despercebidos pelos métodos tradicionais de monitoramento e moderação implementados pela empresa.

O relatório intitulado “A Propaganda Favorável ao Endividamento” revelou que esses anúncios representam um risco potencial para o público que pode se beneficiar do programa Desenrola Brasil.

Isso se deve ao uso indevido da imagem do governo federal e do Serasa, o que pode levar as pessoas a acreditarem em informações enganosas ou adotarem comportamentos financeiros prejudiciais.

A situação é ainda mais preocupante, pois esses anúncios sobre o Desenrola Brasil permanecem ativos mesmo após terem sido denunciados em jornais e na televisão.

Isso significa que o público continua sendo exposto a essas propagandas enganosas e potencialmente prejudiciais mesmo depois que o problema é revelado publicamente.

Posicionamento da Meta sobre os golpes envolvendo o Desenrola Brasil

A empresa informou que não tolera quaisquer atividades fraudulentas em seus serviços e age prontamente para remover anúncios enganosos relacionados ao programa Desenrola Brasil assim que os identifica.

Assim, esse processo de identificação acontece por meio de uma combinação de tecnologia, denúncias de usuários e revisão humana.

Os pesquisadores acreditam que as regras de transparência de publicidade não devem depender apenas das plataformas, mas devem estar em primeiro lugar a serviço do interesse público.

Nossos estudos têm mostrado que a autorregulação das plataformas não tem funcionado, indicando a urgência de uma regulamentação das plataformas digitais que inclua transparência e responsabilidade por seus serviços e respeite o Código de Defesa do Consumidor”, (Nota do relatório apresentado).

Como evitar cair em golpes relacionados ao Desenrola Brasil?

Para se proteger de golpes relacionados ao Desenrola Brasil, é importante seguir algumas dicas básicas que podem ser aplicadas em todas as situações:

Evite clicar em links suspeitos: Muitos golpes ocorrem através de links maliciosos enviados por e-mail, SMS ou WhatsApp. Portanto, sempre desconfie de mensagens não solicitadas e evite clicar em links desconhecidos;

Esteja atento às mensagens recebidas: Verifique cuidadosamente as mensagens recebidas, especialmente aquelas que solicitam informações pessoais ou financeiras. Golpistas podem tentar se passar por instituições financeiras legítimas para obter seus dados confidenciais;

Não clique em links de mensagens duvidosas: Em caso de dúvida, evite clicar em links enviados por meio de mensagens suspeitas. É melhor ir diretamente ao site oficial da instituição financeira, digitando o endereço manualmente, em vez de seguir links em mensagens não verificadas;

Não forneça seus dados pessoais: Seja cauteloso ao fornecer informações pessoais, como números de conta bancária, senhas ou números de cartão de crédito. Instituições financeiras legítimas geralmente não solicitarão essas informações através de mensagens de texto ou e-mails;

Utilize os canais oficiais das instituições financeiras: Em relação a renegociação de dívidas, procure sempre os canais oficiais das instituições financeiras. Não aceite ofertas de renegociação que ocorram fora das plataformas dos bancos.

Observação: Atualmente, as renegociações são realizadas diretamente entre os bancos e os clientes, seja por meio de aplicativos oficiais ou presencialmente nas agências.

Lembre-se de que a prevenção é a melhor abordagem para evitar golpes. Mantenha-se informado sobre as práticas de segurança recomendadas pelas instituições financeiras e esteja sempre vigilante em relação a qualquer atividade suspeita.

Ao adotar essas medidas, você estará mais protegido contra possíveis golpes relacionados ao Desenrola Brasil ou qualquer outro programa/benefício.