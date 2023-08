Fique atento! Plataforma “X”, antigo Twitter, vai coletar seus dados biométricos e histórico de emprego

A X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, está ampliando a quantidade de dados que coleta sobre os usuários. A rede social atualizou sua política de privacidade para incluir brechas para “informações biométricas” e “histórico de empregos”.

Informações biométricas: o que são e Como a X planeja coletar

“Com base no seu consentimento, podemos coletar e usar suas informações biométricas para fins de segurança e identificação“, diz a política de privacidade.

Não inclui detalhes sobre que tipo de informação biométrica isso inclui – ou como a X planeja coletá-la – mas normalmente envolve impressões digitais, padrões de íris ou características faciais.

A X Corp. foi citada em um processo de ação coletiva proposto em julho, sobre alegações de que sua coleta de dados viola a Lei de Privacidade de Informações Biométricas de Illinois.

O processo alega que a X “não informou adequadamente os indivíduos” de que “coleta e/ou armazena seus identificadores biométricos em toda fotografia contendo um rosto” que é carregada na plataforma.

Possíveis usos para dados biométricos na plataforma X

Uma possibilidade para o uso de dados biométricos é permitir logins sem senhas. De acordo com descobertas do desenvolvedor de aplicativos Steve Moser, a X planeja implementar suporte para chaves de acesso, que podem usar a impressão digital do seu dispositivo, reconhecimento facial ou PIN para fazer login em sua conta.

No entanto, a Aliança FIDO – uma organização sem fins lucrativos que defende o uso de chaves de acesso – diz que dados biométricos e processamento “continua a permanecer no dispositivo e nunca é enviado para qualquer servidor remoto“.



Você também pode gostar:

Coleta de histórico de emprego e mais

A política de privacidade acrescenta que a X também pode coletar “seu histórico de empregos, histórico educacional, preferências de emprego, habilidades e capacidades, atividades de busca de emprego e engajamento“.

Isso provavelmente está relacionado com as funcionalidades de busca de emprego que o proprietário da X, Elon Musk, sugeriu incluir. A plataforma lançou a versão beta de um recurso de contratação para empresas na semana passada e também planeja adicionar chamadas de vídeo e áudio com “nenhum número de telefone necessário“.

6 mudanças no antigo “Twitter”

1. Nova identidade visual: o logo “X”

Uma das primeiras mudanças notáveis feitas por Elon Musk foi a introdução de uma nova identidade visual. O antigo logo do Twitter foi substituído por um grande “X”, alinhando a plataforma ao plano de Musk de criar um aplicativo abrangente que reúna ferramentas de áudio, vídeo, mensagens e pagamentos. Essa mudança também aproxima o Twitter de outras empresas de Musk, como SpaceX e xAI.

2. Limite de leitura: lidando com a extração de dados

Com o objetivo de lidar com “níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema”, Elon Musk implementou temporariamente um limite de leitura no Twitter. Os usuários não verificados agora estão limitados a 1.000 tuítes diários. Essa medida visa combater a disseminação de informações falsas e garantir uma experiência mais autêntica e relevante para os usuários.

3. Verificação paga: o selo de verificado para todos

Outra mudança significativa implementada por Musk no Twitter foi a possibilidade de qualquer usuário obter o selo de verificado, desde que assine o Twitter Blue, a versão paga da rede social. Essa alteração democratizou o processo de verificação e permitiu que mais pessoas demonstrassem credibilidade em suas contas.

4. Tuítes maiores e editáveis: aumentando as possibilidades

Uma das vantagens do Twitter Blue é a capacidade de criar tuítes com até 25 mil caracteres, em comparação com os 280 caracteres da versão gratuita. Além disso, os usuários agora têm a opção de editar seus posts até 30 minutos após a publicação. Essas mudanças ampliam as possibilidades de expressão e correção de erros, levando a uma experiência mais flexível e personalizada.

5. Novos selos de verificado: mais credibilidade e cistinção

A possibilidade de obter o selo azul de verificação, que confere credibilidade às contas, trouxe consigo um desafio de distinguir contas falsas no Twitter. Para resolver essa questão, a plataforma introduziu dois novos selos: o selo dourado, destinado a empresas, e o selo cinza, para órgãos governamentais. Essa medida ajuda a garantir a autenticidade das contas e a evitar confusões entre usuários.

6. Mudanças na política de privacidade

A política de privacidade atual, que você pode ler aqui, não menciona a coleta de dados biométricos ou informações relacionadas ao histórico de emprego. De acordo com uma notificação no topo da página, a nova política não entra em vigor até 29 de setembro de 2023.