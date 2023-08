FIQUE ATENTO! Produtos e serviços com preços baixos podem trazer riscos

Consumidores precisam ficar atentos ao fato de que produtos e serviços com preços baixos podem trazer riscos. Embora existam exceções, os preços muito diferentes dos que são praticados no mercado podem denunciar um risco maior para os compradores.

Isso porque, caso haja qualquer reviravolta econômica, as empresas, prestadoras de serviços ou que vendem produtos específicos, podem ter dificuldades de honrar determinada promessa de venda.

Embora isso não seja culpa do consumidor, sabemos que muitas vezes são os compradores que irão arcar com os riscos. Para entender melhor esse assunto, acompanhe este texto.

Produtos e serviços com preços baixos podem trazer riscos, entenda!

Você já ouviu falar naquele ditado que diz que o “o barato sai caro”? Nesse caso, podemos pensar exatamente nessa premissa. Recentemente, o que vem acontecendo com a empresa 123 milhas é uma das provas de que devemos desconfiar quando o preço de um produto ou serviço é muito mais baixo do que o praticado no restante do mercado.

A própria Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacon, se posicionou sobre o assunto. Segundo especialistas, as propostas que são consideradas muito sedutoras podem colocar a vida financeira dos consumidores em risco.

Afinal, determinadas ofertas, quando muito incríveis, podem denunciar uma falta de estrutura da empresa vendedora. No começo, ela até pode conseguir arcar com a promessa, mas, quando alguma coisa sai dos eixos, pode fazer com que todos os consumidores acabem tendo que lidar com prejuízos.

No caso da 123 milhas, isso ficou evidente quando pacotes de viagens começaram a ser cancelados. Além do cancelamento, houve ainda a tentativa de entregar apenas um voucher para os consumidores. No entanto, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a empresa precisa ressarcir o dinheiro, e não apresentar um “vale” para uma compra futura.

Até porque, muitos consumidores compraram passagens por intermédio da empresa, e tiveram suas viagens canceladas por conta de erros administrativos. Consequentemente, estão à mercê de a empresa oferecer uma nova viagem, sendo que os custos com hotel ou outros investimentos podem sequer estarem sendo ressarcidos.

A pesquisa e comparação é crucial para evitar ciladas

Se uma empresa está apresentando um benefício muito diferente, é importante avaliar a situação de perto. Sendo assim, fica o alerta quando nos deparamos com promoções que parecem ir na contramão demais.

Embora existam empresas que realmente podem oferecer uma série de vantagens e valores atraentes, devemos sempre pesquisar em comparação a outras empresas do mesmo ramo no mercado.

Buscar entender um pouco mais sobre os custos operacionais, os termos de uso ao comprar um produto em determinado site, bem como pesquisar até mesmo sobre a satisfação de outros consumidores, é crucial para evitar uma dor de cabeça mais tarde.

Até porque, em um primeiro momento um valor mais baixo pode até parecer uma grande oportunidade. Porém, mais tarde, pode ser que você se depare com surpresas desagradáveis.

Fique atento a esses fatores, siga as recomendações da Senacon e em caso de problemas e serviços/produtos cancelados, faça reclamações diretas na empresa e, em caso de falta de resolução, acesso o consumidor.gov e faça uma reclamação indireta.