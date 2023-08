Flavor Flav recebe grande abraço dos pais de Taylor Swift em show em Los Angeles

Reproduzir conteúdo de vídeo





Sabor Sabor está provando mais uma vez que ele é um Swiftie obstinado … porque o rapper estava sentindo o amor de Taylor Swiftos pais dela em seu último show em LA, e eles até deram ao cara uma tarefa importante!

Flav mostrou seu apoio a Taylor em sua parada da turnê “Eras” na noite de segunda-feira no SoFi Stadium, enfeitada com uma tonelada de pulseiras da amizade para trocar com outros fãs, e ele deu grandes abraços aos pais de Tay-tay, Scott dar Andrea Swift.

FF disse que “Papa Swift” deu a ele um monte de palhetas de guitarra para distribuir na multidão … junto com as pulseiras e seus próprios botões com o tema Flavor Flav.

É seguro dizer que o cara estava ocupado a noite toda, se misturando com os cerca de 70.000 fãs de Taylor. Bastante notável que o ícone do hip hop de 64 anos seja agora uma espécie de embaixador do Swiftee.

Flav não era a única celebridade na multidão… gente como Tiffany Haddish, Cameron Diaz, Sofia Richie, como Zoe Saldanadar Ashley Greene também estavam cantando os sucessos de Taylor.



