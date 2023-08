Floyd Mayweather ajudando 70 famílias afetadas pelos incêndios de Maui

TMZ Sports soube que a lenda do boxe 50-0 pagou pessoalmente por 68 famílias, afetadas pelo desastre natural, para voar de Maui para Honolulu nos últimos dois dias.

Mayweather também está fornecendo quartos de hotel para as pessoas por várias semanas, bem como comida de restaurantes locais e roupas para vestir enquanto estiverem longe de suas casas.

Nossas fontes nos dizem que Mayweather está trabalhando com a H&M para conseguir roupas para homens, mulheres e crianças que ele está ajudando.

Muitas pessoas foram forçadas a fugir apenas com as roupas do corpo e nada mais.