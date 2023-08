FMABC recebe inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário (FMABC) abriu nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no curso de Medicina (período integral), no 1º semestre letivo de 2024. Ao todo, o FMABC está ofertando 150 vagas.

De acordo com o edital, a FMABC receberá as inscrições até as 23h59 do dia 31 de outubro de 2023. Ainda conforme indicado no documento, a Fundação Vunesp é a responsável por organizar e aplicar as provas do processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

As inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site da Vunesp no referido período e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, os candidatos devem informar todos os dados pessoais, escolares e de contato.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 1º de novembro. De acordo com o edital, a taxa é no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Provas do Vestibular de Medicina 2024

Para fins de classificação dos inscritos nesse processo seletivo, a Fundação Vunesp aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, as provas do Vestibular de Medicina 2025 serão aplicadas no dia 25 de novembro de 2023. A aplicação acontecerá no período da tarde, das 14 h às 19h (horário de Brasília), com duração de cinco horas.

O edital indica ainda que os locais de prova serão exclusivamente em São Paulo (capital). A consulta aos locais de prova será liberada a partir do dia 17 de novembro, no site da Vunesp. Para fazer a consulta, o estudante deverá clicar no link “Local de Prova”, disponível na Área do Candidato.



Composição das provas

Conforme indicado no edital, o Centro Universitário FMABC aplicará duas provas, sendo uma discursiva e outra de conhecimentos específicos composta por questões objetivas de múltipla escolha.

O documento indica ainda que a Prova de Conhecimentos Gerais contará com 80 (oitenta) questões objetivas sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa e Literatura (20 questões);

Língua Inglesa (08 questões);

História (06 questões);

Geografia (06 questões);

Biologia (10 questões);

Física (10 questões);

Química (10 questões);

Matemática (10 questões).

Já a avaliação discursiva consistirá em Prova de Redação em Língua Portuguesa. Na prova de redação, o candidato deve produzir um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), coerente, coeso (bem articulado) e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a partir da

leitura e compreensão de textos auxiliares apresentados na avaliação.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da FMABC é de 150 (cento e cinquenta) vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades são para o curso de Medicina, ofertado de forma presencial em período integral. O curso tem duração mínima de 12 semestres.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 21 de dezembro. Os candidatos poderão conferir a lista de aprovados no site da Vunesp e no site da FMABC. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 02, 03 e 04 de janeiro de 2024.

Haverá também uma 2ª chamada prevista para o dia 5 de janeiro, com recebimento de matrículas nos dias 8, 9 e 10 do mesmo mês. Já a 3ª chamada está marcada para o dia 12 de janeiro, com matrículas nos dias 15, 16 e 17 seguintes. A FMABC poderá realizar até sete chamadas para o preenchimento de todos as vagas.

Entre os documentos solicitados pela instituição para as matrículas estão o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar, além dos documentos de identificação do estudante.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 na íntegra para mais detalhes.

