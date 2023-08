Foi assim que Brittany Mahomes e família se prepararam para o primeiro jogo de pré-temporada de Patrick Mahomes

Brittany Mahomes e seus filhos estão prontos para torcer Patrick Mahomes em outra temporada da NFL, após o Kansas City Chiefs iniciou a pré-temporada neste domingo.

Os namorados do ensino médio são pais de uma filha de dois anos libras esterlinas e para o filho Bronzeque deram as boas-vindas ao mundo em novembro passado.

Agora uma família de quatro pessoas, Brittany mostrou que a família ainda está pronta para torcer patrick sempre que ele entra em campo depois de compartilhar uma foto de Bronze em seu traje pré-jogo antes do jogo de domingo contra o Santos de Nova Orleans – que os campeões perderam por 26-24.

Bronze foi visto vestindo um macacão de futebol enquanto brincava com seus brinquedos, com Bretanha marcação patrick e acrescentando que o jovem estava pronto para o dia do jogo.

“Alguém está pronto para o dia do jogo !!!”, escreveu ela.

Quando o Kansas City Chiefs joga?

o jogo de domingo foi Cidade de Kansasé o primeiro desde que derrubou o Philadelphia Eagles e ganhar o Super Bowl.

Mas eles perderam para uma cesta de campo no último segundo, mostrando que há trabalho a fazer.

Bem como assumir o Santos de Nova Orleans na tarde de domingo, o chefes também terá disputas de pré-temporada contra o Arizona Cardinals e Cleveland Browns.

Brittany Mahomes continua ativa nas redes sociais

Além de postar sobre seus filhos, Bretanha tem usado suas contas de mídia social para pedir aos fãs que ajudem a ilha de Maui após os incêndios florestais devastadores.

Ela compartilhou links para várias arrecadações de fundos no Instagram, pedindo aos fãs que ajudassem aqueles que foram afetados.

No sábado, ela compartilhou um link para a Baby2Baby, uma organização que envia aviões de carga com suprimentos para ajudar jovens famílias carentes da ilha.

Maui ocupa um lugar especial no coração da Mahomespois o casal se casou lá em março de 2022.