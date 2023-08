Folarin Balogun: Mônaco deve contratar atacante da USMNT do Arsenal

ÓUm dos atacantes mais cobiçados da janela de transferências de verão está em movimento.

Estados Unidos avançar Folarin Balogun está definido para passar de Arsenal para AS Mônaco esta semana, já que os dois clubes estão prestes a fechar um acordo para o jogador de 22 anos. Balogunque marcou 21 gols na primeira divisão francesa na temporada passada, permanecerá no Liga 1 afinal, apesar do interesse de Inglaterra e Itália em seus serviços.

Balogun: uma estrela em ascensão

Em maio, Balogun mudou oficialmente sua lealdade internacional de Inglaterra para o Estados Unidosbem a tempo para o Liga das Nações da CONCACAF. Balogun produziu uma finalização hábil na final para colocar a final fora de alcance e entregar o segundo gol dos Estados Unidos Liga das Nações título.

As façanhas de Balogun em Las Vegas acompanhou uma campanha inovadora de empréstimo em Reims. O Brooklyn Native foi um dos cinco maiores artilheiros da liga, embora Reims tenha terminado apenas em 11º. Ao retornar para Arsenal – clube ao qual ingressou aos sete anos – Balogun sinalizou sua intenção de não voltar a ser emprestado, liderando o Artilheiros para resolver uma transferência permanente.

Mônaco: uma reputação de desenvolvimento de talentos

Mônaco são conhecidos por comprar e desenvolver jovens jogadores por preços baixos e, em última análise, transferi-los para obter um lucro imenso. Ainda neste verão, Mônaco vendeu o zagueiro Axel Disasi para Chelsea por US$ 48,6 milhões, um ano depois Real Madrid meio-campista comprado Aurelien Tchouameni do lado monegasco por US$ 86 milhões.

Outras vendas nos últimos anos do Liga 1 gigantes incluem defensor Benoit Badiashile para Chelsea, Thomas Lemar para Atletico Madride claro, Kylian Mbappé para PSG.