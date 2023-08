Folha de dicas do NFL Fantasy Football Draft 2023: formato de pontuação meio PPR

Cbem-vindo ao NFL Fantasy Football Cheat Sheet 2023 da Marca: edição 1/2 PPR Scoring. Nossas classificações têm Patrick Mahomes (QB), Christian McCaffrey (RB), Ja’Marr Chase (WR), Travis Kelce (O), Justin Tucker (K), e o São Francisco 49ers (D/ST) como chefe da NFL Fantasy Draft Class de 2023. No entanto, defensores de passe como Gergelim Robinson recebeu um grande impulso e ficou em segundo lugar na lista de RBs. Na pontuação 0,5 PPR, as classificações são semelhantes às encontradas no PPR completo, com algumas pequenas variações.

FANTASY PREP 2023: PONTUAÇÃO PADRÃO | PONTUAÇÃO PPR | PONTUAÇÃO DE 1/2 PPR | DORMITÓRIOS | CLASSIFICAÇÕES DE ROOKIE | PROJECTO DE BUSTOS | ADEUS SEMANAS

Estratégia Draft do NFL Fantasy: pontuação de 0,5 PPR

Nas Ligas de Pontuação de 1/2 PPR (meio ponto por recepção), você ganha 0,5 pontos para cada recepção, então você precisará priorizar jogadores que tendem a pegar muitos passes. Neste formato, os running backs que recebem passes serão uma prioridade, assim como os recebedores que acertam muitos alvos (mesmo que tendam a obter ganhos curtos).

Running backs como Saquon Barkley e Christian McCaffrey (se permanecerem saudáveis), ou receivers como Keenan Allen terão uma classificação mais elevada do que na pontuação padrão devido a serem mais propensos a atingir alvos. Se sua liga permitir, eu começaria dois RBs por semana e usaria sua posição flexível em um terceiro recebedor.

Não evite ameaças de zona vermelha, pois elas ainda podem fazer uma grande diferença para conseguir a vitória necessária. Na metade do PPR, no entanto, você pode se dar ao luxo de renunciar aos pass-catchers se uma forte ameaça de zona vermelha aparecer além de seu ADP (Posição Média de Draft), como Derrick Henriquepor exemplo.

ATUALIZAR : O Colts de Indianápolis decidiram não negociar Jonathan Taylor. A franquia também o manteve na lista de PUPs, o que significa que Taylor não pode ser ativado até a Semana 5. Esta lista foi atualizada para refletir isso.

Joe Burrow e Joe Mixon do Bengals serão escolhidos nas primeiras rodadas do 2023 Fantasy Drafts, especialmente o último.

Folha de dicas do Fantasy Football 2023: pontuação da metade do PPR

QB – Quarterbacks: Folha de dicas do Fantasy Football 2023, pontuação Half PPR

Patrick Mahomes Jalen dói Josh Allen Justin Herbert Joe Burrow Lamar Jackson Trevor Lawrence Justin Campos Deshaun Watson Tua Tagovailoa Anthony Richardson Dak Prescott Russel Wilson Daniel Jones Aaron Rodgers Primos Kirk Sam Howell Geno Smith Jared Goff Brock Purdy Derek Carr Kyler Murray Kenny Pickett Jordão Amor Matheus Stafford Jimmy Garoppolo Bryce Jovem CJ Stroud Ryan Tannehill Trey Lance Mac Jones Desmond Cavaleiro Baker Mayfield Jacoby Brissett Kyle Trask Gardner Minshew Sam Darnold Mike Branco Will Levis Taylor Heinicke

RB – Running Backs: Folha de dicas do Fantasy Football 2023, pontuação Half PPR

Christian McCaffrey Gergelim Robinson Nick Chubb Saquon Barkley Najee Harris Derrick Henrique Joe Mixon Josh Jacobs Rhamondre Stevenson Austin obrigado Tony Pollard Dameon Pierce Salão Breece Kenneth Walker Arão Jones James Conner Miles Sanders Dalvin Cook Travis Étienne Brian Robinson David Montgomery AJ Dillon Cam Akers Alexandre Mattison Jamal Williams Javonte Williams James Cook JK Dobbins Jahmyr Gibbs Damião Harris Raquel Branco Isaías Pacheco Alvin Camara Jonathan Taylor Jeff Wilson Khalil Herbert Rashad Penny D’André Swift Ezequiel Elliott Samaje Períneo Roschon Johnson Tanque Bigsby Antonio Gibson Raheem Mostert De’Von Achane Kendre Miller Tyler Allgeier Zamir Branco Elias Mitchell Zach Charbonnet D’Onta Foreman Gus Edwards Clyde Edwards-Helaire Perseguição Marrom Josué Kelley Israel Abanikanda Zach Evans Devin Singletário James Robinson Jerônimo Ford Jerick McKinnon Zack Moss Jaylen Warren Isaías Spiller Chuba Hubbard Tyjae Spears Ty Chandler Pedro Forte Cordarrelle Patterson Latávio Murray Hassan Haskins Kenneth Gainwell Jordan Mason Leonardo Fournette Michael Carter Cavaleiro Zonovano Keaontay Ingram Deon Jackson Kyren Williams Chris Evans Nyheim-Hines Kareem Hunt Matt Breida Chase Edmonds Snoop Conner DeWayne McBride Eric Gray JaMycal Apressado Ronald Jones Sean Tucker Boston Scott Malik Davis Amer Abdullah Um Benjamim Caleb Huntley Chris Rodríguez Craig Reynolds Raheem Blackshear D’Ernest Johnson Tyrion Davis-Price

WR – Wide Receivers: Folha de dicas do Fantasy Football 2023, pontuação Half PPR

Ja’Marr Chase Justin Jefferson Monte Tyreek Golpe Cooper AJ Brown Stefon Diggs Amon-Ra St. CeeDee Cordeiro Davante Adams Garrett Wilson Jaylen Waddle DK Metcalf DeAndre Hopkins Deebo Samuel Amari Cooper Chris Olave Tee Higgins Keenan Allen Calvin Ridley DeVonta Smith Drake Londres Jerry Jedy Michael Pittman Mike Evans Terry McLaurin George Pickens Mike Williams Christian Watson Courtland Sutton Jahan Dotson Diontae Johnson DJ Moore Brandon Aiyuk Chris Godwin Kadarius Toney Cristiano Kirk Tyler Lockett Romeu Doubs Jordan Addison Odell Beckham Marquesa Marrom Jaxon Smith-Njigba Treylon Burks Michael Tomás Gabe Davis Brandin Cozinheiros Quentin Johnston Arroz Rashee Marvin Mims Elias Moore Allen Lazard DJ Chark JuJu Smith-Schuster Paris Campbell Zay Flores Jacob Meyers Donovan Peoples-Jones Jameson Williams Rashod Bateman Alex Pierce Skyy Moore Robert Woods Van Jefferson Jalin Hyatt Michael Gallup Rondale Moore Chase Claypool Zay Jones Josh Downs Curtis Samuel Nico Collins Tyler Boyd Adam Thielen Dario Slayton Khalil Shakir Allen Robinson Isaías Hodgins Márquez Valdés-Scantling Terraço Marshall Marvin Jones Tyquan Thorton John Metchie KJ Osborn Hunter Renfrow Ben Skowronek Wan’Dale Robinson DeVante Parker Josh Reynolds Mack Hollins Josué Palmer Russell Gage Darnell Mooney Jonathan Mingo Mecole Hardman Em Perry Kyle Phillips Greg Dortch Jalen Tolbert Cedrico Tillman Noah Brown

TE – Tight Ends: Folha de dicas do Fantasy Football 2023, pontuação Half PPR

Travis Kelce Marcos Andrews TJ Hockenson Darren Waller Dallas Goedert George Kittle Kyle Pitts Dalton Schultz Pat Freiermuth Evan Engram David Njoku Cole Kmet Sam LaPorta Chigoziem Okonkwo Tyler Higbee Greg Dulcich Juwan Johnson Dalton Kincaid Gerald Everett Noah Fant Dawson Knox Irv Smith Mike Gesicki Hayden Hurst Michael Mayer Zach Ertz Caçador Henrique LoganThomas Austin Hooper Trey McBride Isaías provavelmente Monte Taysom Lucas Musgrave Jelani Woods Limpador de Lucas Cade Otton Tyler Conklin Daniel Bellinger Albert Okwuegbunam Noah Gray Darnell Washington Roberto Tonyan João Smith Jake Ferguson Harrison Bryant Foster Moreau Brevin Jordan Mo Alie-Cox

K – Kickers: Folha de dicas do Fantasy Football 2023, pontuação Half PPR

Justin Tucker Evan McPherson Harrison Butker Jake Elliott Brandon McManus Jason Sanders Daniel Carlson Younghoe Koo Tyler Baixo Michael Badgley Greg Zuerlein Cameron Dicker Jake Moody Jason Myers Graham Gano Matt Prater

D/ST – Defesa + Equipes Especiais: Folha de dicas do Fantasy Football 2023, Pontuação Half PPR

São Francisco 49ers Denver Broncos Dallas Cowboys Golfinhos de Miami Jatos de Nova York Filadélfia Eagles Notas de búfalo Patriotas da Nova Inglaterra Pittsburgh Steelers Carregadores de Los Angeles Comandantes de Washington Corvos de Baltimore Chefes de Kansas City Leões de Detroit Cleveland Browns Cincinnati Bengals Green Bay Packers

FANTASY PREP 2023: PONTUAÇÃO PADRÃO | PONTUAÇÃO PPR | PONTUAÇÃO DE 1/2 PPR | DORMITÓRIOS | CLASSIFICAÇÕES DE ROOKIE | PROJECTO DE BUSTOS | ADEUS SEMANAS