FORMA de se inscrever no CADÚNICO é revelada e deixa cidadãos EM CHOQUE

Uma das maiores estratégias que o Governo Federal dispõe para combater a pobreza é, indiscutivelmente, o Cadastro Único. Para quem não tem conhecimento profundo deste sistema, o CadÚnico constitui um banco de informações do governo federal do Brasil. De forma clara, dado seu propósito anti-pobreza, é responsável por guardar os detalhes dos cidadãos brasileiros em circunstâncias vulneráveis.

Na atualidade, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 19 milhões de cidadãos do país estão formalmente registrados no CadÚnico. Todos esses indivíduos têm o direito de usufruir dos auxílios sociais disponibilizados pelo governo.

Estes são os benefícios oferecidos pelo CadÚnico

Como já mencionado, o CadÚnico tem como primordial objetivo atender aos brasileiros em maior carência de nossa sociedade. Através das informações, é possível identificar quais cidadãos brasileiros necessitam de algum tipo de assistência governamental, seja ela monetária ou não. Por consequência, o registro no Cadastro Único proporciona acesso a uma variedade de programas e auxílios sociais distintos.

Inicialmente, destacamos o mais notório entre eles: o Bolsa Família. Esse programa de transferência de recursos garante pagamentos mensais de R$600,00 aos cidadãos vulneráveis do país durante um ano.

Entretanto, a gama de benefícios não para por aí. Além disso, os inscritos no Cadastro Único também têm o direito de receber os montantes do de Auxílio-Gás.

Portanto, a cada dois meses, o cidadão receberá em sua conta um valor que cobre o custo de um botijão de gás de 13 kg. Além disso, vale mencionar que os inscritos no CadÚnico também são elegíveis para obter descontos nas contas de energia elétrica através da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Familiarize-se com os documentos necessários para a inscrição

Os dados presentes no Cadastro Único são, atualmente, o único meio que o Governo Federal brasileiro utiliza para identificar quais cidadãos verdadeiramente necessitam de auxílio do governo. Portanto, é crucial que todo cidadão em situação vulnerável esteja ciente de que existem meios de solicitar auxílio. Assim, a maneira mais adequada para isso é através da inscrição no CadÚnico.

Aqueles que ainda não realizaram a inscrição ficarão contentes ao saber que o procedimento é, na realidade, bastante simples. Para fazer parte do cadastro, é primeiramente necessário comparecer pessoalmente a um Centro de Referência de Assistência Social.



Lá, profissionais habilitados possuem as ferramentas necessárias para incluir um indivíduo no sistema do governo. Ao comparecer, é essencial lembrar dos documentos requeridos. Confira abaixo quais são esses.

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de endereço;

Documento de identidade com foto;

Título de eleitor.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Aproveitando o ensejo do início dos pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio-Gás, veja quais são as datas dos créditos em conta. Dessa forma, você pode se preparar para o recebimento:

18 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 1;

21 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 2 (antecipação para 19 de agosto);

22 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 3;

23 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 4;

24 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 5;

25 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 6;

28 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 7 (antecipação para 26 de agosto);

29 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 8;

30 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 9;

31 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 0.