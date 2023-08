Fortuna de Flavio Briatore: Quão rico é o empresário e ex-diretor da Renault?

EUmagnata taliano Flávio Briatore está entre as pessoas mais influentes no mundo da Fórmula 1 e seu patrimônio líquido é realmente impressionante. Ele é mais conhecido por gerenciar duas das equipes de Fórmula 1 mais importantes da história. Briatore iniciou sua carreira no esporte como gerente de Benetton F1 time, que ficou famoso por ter o lendário Michael Schumacher como seu motorista quando ele estava chegando. Durante esse tempo, Briatore ganhou grande notoriedade, mas acabou sendo substituído em 1997 devido a vários escândalos. Levou Flávio Briatore apenas três anos para retornar à mesma equipe de Fórmula 1, mas o fez para comprar toda a organização.

Como Flavio Briatore ganhou seu dinheiro?

Quando comprou a Benetton no ano 2000, Flavio Briatore decidiu mudar o nome para Renault F1. Desde então, Flavio é o gerente e proprietário da equipe. durante esta época, o proprietário italiano da F1 contratou um adolescente espanhol Fernando Alonso. Ele venceu os campeonatos de pilotos e construtores em 2005 e 2006. Entre os outros grandes pilotos que Briatore dirigiu estão Mark Webber, Heikki Kovalainen, entre outros. Briatore ganha dinheiro com vários empreendimentos que incluem F1, redes de casas noturnas, restaurantes e a marca Billionaire Italian Couture. Em 2007, ele comprou o clube do campeonato inglês Queens Park Rangers e continua sendo o proprietário.

O que Flavio Briatore está fazendo agora?

Atualmente, Briatore lutou contra vários escândalos legais ao longo dos anos, mas ainda continua comprometido com Renault F1. No total e entre todos os seus empreendimentos, Forbes estimado por Flávio Briatore valor um relatado $ 400 milhões. Duyring, agosto de 2020, Briatore foi infectado pelo Covid-19 e travou uma longa batalha para sobreviver. Felizmente, ele superou esse período sombrio de sua vida e continua ativo nas redes sociais. Briatore foi considerado uma das figuras mais influentes da Itália. Ele tinha laços com o ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi e outros chefes de estado. Mas para Flavio, seu único amor verdadeiro continua sendo a corrida de Fórmula 1.