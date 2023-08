Fortuna de Harrison Ford: Indiana Jones ou Star Wars? Que franquia o tornou rico?

Aé uma das maiores estrelas de cinema da história de Hollywood, Harrison Ford acumulou uma enorme fortuna ao longo dos anos. Entre isso e seus múltiplos negócios, podemos definitivamente quantificar o Indiana Jones patrimônio líquido da estrela. Entre suas maiores conquistas estão os papéis lendários que desempenhou em alguns dos maiores filmes de todos os tempos. Em Star Wars, ele interpreta Han-Solo e alcançou o estrelato ainda jovem. Indiana Jones é talvez o papel mais icônico que ele tem, o que o tornou o maior astro de ação do mundo na época. Quando ele começou, Harrison Ford recebeu apenas alguns milhares de dólares por seus primeiros papéis, mas rapidamente subiu na hierarquia e começou a ganhar milhões.

Por que Harrison Ford é tão rico?

Começando com quanto recebe por filme, Harrison Ford ganha algo entre US$ 15 e US$ 65 milhões por projeto. O pagamento vai depender do acordo dos seus agentes e também do filme. Por seu retorno a Start Wars em The Force Awakens, Harrison Ford concordou em receber US$ 15 milhões e mais US$ 10 milhões com base na bilheteria do filme. Em seu currículo, Harrison Ford possui dezenas de créditos em seu nome por todos os diferentes projetos dos quais participou ao longo de décadas. Se combinarmos o que ele ganhou desde que iniciou sua carreira, Ford ganhou centenas de milhões de dólares agindo sozinho.

De acordo com a Forbes, Harrison Ford vale cerca de US$ 300 milhões. Em termos de outros negócios, Harrison Ford tem várias propriedades listadas em seu nome, mas seu maior ponto fraco são os aviões. A Ford possui licença de voo com várias horas de prática. Atualmente, ele possui até 10 aviões e um helicóptero. O avião mais caro com seu nome é um Cessna 680, que lhe custou US$ 18 milhões, novo em folha. Quando lhe apetecer, Harrison Ford pode facilmente pegar um Uber para o aeroporto e voar para qualquer local nos Estados Unidos. Isso é o que um patrimônio líquido de US$ 300 milhões lhe renderá.