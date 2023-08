Fortuna de Jack Antonoff: Quanto ele ganhou como produtor de Taylor Swift?

Jack Antonoff é um prolífico músico, escritor e produtor musical cujo patrimônio líquido é estimado em cerca de $ 25 milhões de dólares.

Antonoff é o frontman e o gênio criativo por trás Arquibancada e o guitarrista principal da banda de rock Diversão.

Antes de tudo isso, ele era a força motriz por trás trem de aço. E mais notavelmente, ele também é o produtor intelectual de alguns dos maiores artistas da música como SenhorTaylor Swift e Lana Del Rey.

Uma carreira musical impressionante até agora

de Jack Antonoff jornada pela indústria da música tem sido nada menos que espetacular. Ele co-fundou trem de aço em 2002 durante seus dias de escola e lançou três álbuns antes de sua cortina final em 2013.

Em 2008a chamada para participar Diversão pelo frontman Nate Ruess incendiou sua carreira. Os líderes das paradas da banda, incluindo “Nós somos jovens” e “Algumas noites,” ganhou eles prêmio Grammy e solidificaram seu lugar na história da música.

Antonoff’s centelha criativa estendida para Arquibancadaonde seu 2014 álbum “Desejo Estranho” disparou com sucessos como “Eu quero melhorar.”

Mas sua influência não para com sua própria música. Antonoff co-escreveu e co-produziu para uma formação repleta de estrelas, de Taylor Swift para Senhorganhando Produtor do Ano no Grammy 2023 e acumulando 8 prêmios na década passada.

Com um espantoso 20 indicações ao seu nome, de Jack Antonoff a magia musical é uma marca indelével na indústria.

Incluído em Antonoff’s longa lista de colaboradores são artistas como: The 1975, Florença + a Máquina, Senhorlã do rei, São VicenteRosa, Sara Bareilles, Troye Sivan, Carly Rae Jepsene Éentre muitos outros.

Quanto ganha Jack Antonoff?; O que Jack Antonoff produziu para Taylor Swift?

de Jack Antonoff o sucesso financeiro na indústria da música é nada menos que impressionante.

A cada ano, ele arrecada uma média estimada de $ 2 milhões apenas de suas produções musicais, uma prova de seu talento notável e aclamação generalizada.

No entanto, Antonoff’s A jornada para a proeminência na indústria da música está intimamente ligada à superestrela Taylor Swift.

Sua jornada colaborativa começou em 2013 quando eles uniram forças para co-escrever e co-produzir “Melhor que a ficção” para o Uma chance trilha sonora. Esta colaboração inicial marcou o início de uma parceria criativa que deixaria uma marca indelével no mundo da música.

Swift, que é amplamente reconhecida por seus instintos musicais aguçados, desempenhou um papel fundamental na formação de Jack Antonoff carreira como produtor.

Em uma entrevista reveladora com O Nova-iorquino em 2022, Antonoff abertamente compartilhado, “Eu estava tentando produzir por um tempo, mas sempre havia alguma erva da indústria dizendo, ‘Isso é fofo, mas não é o seu caminho.’ Taylor foi a primeira pessoa com estatura a dizer: ‘Gosto do jeito que isso soa, vou colocá-lo no meu álbum’ – e então, de repente, fui autorizado a ser um produtor.”

Sua sinergia criativa foi destacada pela primeira vez em um Prêmio Grammy para Álbum do Ano para de Swift A obra-prima pop de 2014, “1989”, que contou com Antonoff’s créditos de produção iniciais.

Desde então, a dupla se tornou inseparável, colaborando em todas as facetas da discografia de Swift, incluindo suas regravações de seus trabalhos anteriores sob Registros de grandes máquinas. Seu empreendimento mais recente, o álbum de 2022 “Meia-noite”, solidificou ainda mais sua parceria, com Antonoff contribuindo com suas proezas de composição em onze das treze faixas.

vida pessoal de Antonoff

Nasceu em Bergenfield, Nova Jerseyem março de 1984, Jack Antonoff é o segundo filho de Shira e Rick Antonoff. Ele tem dois irmãos, incluindo o estilista Rachel Antonoff. No entanto, sua irmã mais nova, sarafaleceu tragicamente de câncer no cérebro quando Antonoff era um colegial.

Essa perda profunda deixou uma marca indelével nele, moldando as lentes pelas quais ele vê sua carreira e vida.

Além de suas experiências pessoais, sua judaico herança desempenha um papel significativo em sua vida. Ele passou seus anos de formação morando em Nova Milford e Lago Woodcliffem Nova Jersey.

Além de suas realizações profissionais, de Jack Antonoff a vida pessoal também tem sido um assunto de interesse. Ele estava romanticamente ligado à atriz Lena Dunham de 2012 para 2017.

Mais recentemente, Antonoff embarcou em um novo capítulo ao se casar com a atriz Margaret Qualley este passado Sábado, 19 de agosto, 2023.

Deles Ilha Longa casamento foi um evento repleto de estrelas, com a presença de vários convidados famosos, incluindo Andie MacDowell (de margarida mãe), Channing Tatum, Cara DelevingneTaylor Swift e lã do rei.