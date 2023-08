Fortuna de Justin Trudeau: Quanto dinheiro ele ganha como primeiro-ministro do Canadá?

Canadá Primeiro Ministro Justin Trudeau está indiscutivelmente entre as pessoas mais poderosas do mundo e atualmente ainda está servindo pelo menos até 2025. O político liberal tem um enorme portfólio de investimentos e uma pesada herança deixada por seu pai. É principalmente aí que ele obtém sua fortuna, mas também recebe um salário por seu trabalho como primeiro-ministro do Canadá. Analisaremos tudo o que ele faz e quanto ele recebe anualmente do povo canadense. Justin Trudeau não é apenas rico, mas também uma das figuras mais influentes do mundo da política. Ele anunciou muito recentemente que está divorciando após 18 anos de casamento com Sophie Gregoire Trudeau. Também daremos uma breve olhada em quanto dinheiro sua futura ex-esposa pode receber após o divórcio.

Qual é o salário do primeiro-ministro do Canadá?

Vamos começar listando os valores que ele ganha com os diferentes tipos de fluxos de receita que possui. Em sua herança, ele recebeu US$ 45 milhões de seu famoso pai político. Estamos falando de Pierre Trudeau. Justin também tem uma importante carteira de investimentos que lhe rende cerca de US$ 27 milhões. Desse dinheiro, cerca de US$ 20 milhões são investidos em imóveis e os outros US$ 7 milhões são investidos em ações de empresas globais. As leis do Canadá impedem Justin Trudeau de negociar ações, mas não o impedem de possuir ações de nenhuma delas. Outras receitas, como bens valiosos ou outros fluxos de receita, garantem a ele outros US$ 13 milhões. O primeiro-ministro do Canadá também recebe US $ 379.000 por ano por seu trabalho como líder do país. Se somarmos tudo isso, estima-se que Justin Trudeau valha cerca de US $ 97 milhões.

Quanto do dinheiro de Justin Trudeau Sophie Gregoire está recebendo?

Como o segundo primeiro-ministro canadense a anunciar uma separação, a situação de Justin Trudeau parece ser amigável com sua esposa Sophie Gregoire. Os detalhes de seu acordo de divórcio podem nunca ser completamente conhecidos, mas eles anunciaram que a família tentará permanecer unida. O primeiro-ministro e sua esposa têm os filhos Xavier e Adriano, de 15 e 9 anos. Eles também têm a filha Ella-Grace, de 14 anos. Em termos de dinheiro, não deve haver problemas para Sophie Gregoire conseguir o que quiser de este divórcio. Seu patrimônio líquido é de US $ 5 milhões, segundo a Forbes.