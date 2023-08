Fortuna de Lil Tay: Quanto a rapper infantil ganhou durante sua curta carreira?

Lil Tay esteve em todos os noticiários esta semana depois que ela morte era anunciado falsamente nela hackeada conta do Instagram.

O Rapper de 14 anos e personalidade da mídia social acumulou relativo sucesso através de sua 5 anos de carreira na internet. Dela patrimônio líquido atualmente está avaliado em mais de $ 500.000 dólares.

Lil Tay acabou 3,5 milhões de seguidores no Instagram e ela agora abandonada YouTube canal acumulado 200 mil seguidores.

O boato da morte de Lil Tay pode aumentar o valor

O rapper infantilpublicou uma declaração para meios de comunicação apenas 24 horas depois que uma mensagem foi postada em seu feed dizendo ser dela família em que a anunciou e o irmão mais velho delamorte súbita.

Lil Taycujo nome verdadeiro não é Claire Hope como foi relatado, divulgou um comunicado via TMZ onde ela pretendia esclarecer as coisas sobre todo o escândalo.

“Minha conta do Instagram foi comprometida por terceiros e usada para espalhar informações e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até meu nome estar errado. Meu nome legal é Tay Tian, ​​não “Claire Hope”.”

tay explicou ainda dizendo: “Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou com o coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer. Foram 24 horas muito traumatizantes. Durante todo o dia de ontem, fui bombardeado com intermináveis ​​telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos enquanto tentava resolver essa bagunça.”

Com o misterioso boato da morte conquistando espaço com públicos que não a conheciam, a rapper infantil valor poderia ver um ganho nos próximos meses devido a ela fama recém-encontrada.

Quantos anos Lil Tay tinha quando ela começou?

Lil Tay começou a postar vídeos na internet em 2017 quando ela era apenas 9 anos de idade.

Ela começou a ganhar notoriedade por parecer gostar de um estilo de vida luxuoso preenchido com veículos de luxo, roupas de grifee brandindo pilhas de dinheiro nos vídeos dela. Ela também era conhecida como uma figura polarizadora, muitas vezes envolvida em rixas na Internet com outros criadores de conteúdo.

Em 2018 ela parou de postar no YouTube e a conta dela Instagram foi exterminada quando seus pais se envolveram em um divórcio feio que incluiu um batalha de custódia para ela e seu irmão Jason.

família da Tay mudou-se para Os anjos quando ela começou a ganhar fama. Antes ela morava em Vancouver, Canadá.

Sua mãe é ex corretor de imóveis e o pai dela é um advogado.