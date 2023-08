Fortuna de Michael Oher: quanto ele ganhou para ‘The Blind Side’ e NFL?

EUn uma virada inesperada, Michael Ohera figura inspiradora cuja história de vida inspirou o filme de sucesso “O lado cego“, entrou com uma ação legal em um tribunal do Tennessee, revelando uma reviravolta que lançou uma sombra sobre o conto emocionante. A petição de Oher alega que o retrato cinematográfico continha uma falsidade significativa, permitindo que a família Tuohy colhesse benefícios financeiros às custas dele. Ele afirma que, em vez da adoção formal, os Tuohys o manipularam para uma tutela, concedendo-lhes autoridade legal sobre suas transações financeiras.

O mandato de Oher na NFL começou em 2009 com o Baltimore Ravens, onde abriu um caminho notável ao longo de oito temporadas. Sua proeminência atingiu o pico durante o Super Bowl 50, onde desempenhou um papel fundamental como lateral esquerdo, deixando uma marca indelével, apesar da derrota final do time.

Michael Oher expõe mentiras dolorosas contadas pelo filme salvador The BlindsideParker Johnson

Um momento crucial ocorreu em 2016, quando Oher garantiu uma extensão de três anos com o Panteras, um acordo que ostentava um valor impressionante de $ 21,6 milhões, com $ 9,5 milhões garantidos. Fontes publicamente disponíveis estimam o patrimônio líquido de Oher em $ 16 milhões, refletindo o ponto culminante de seus ganhos na NFL e empreendimentos financeiros.

No entanto, as sombras projetadas por “O lado cego” parecem grandes. O filme, uma sensação de bilheteria que arrecadou mais de $ 300 milhões, não agradou Oher. Em sua autobiografia de 2011, “I Beat the Odds: From Homelessness to the Blind Side and Beyond”, Oher afirmou que o a representação do filme não capturou totalmente sua perspicácia e personalidade no futebol, pintando um quadro incompleto de sua vida.

Surgem dúvidas sobre os ganhos de Oher com o filme, pois reivindicações contrastantes e complicações legais confundem as águas. Os Tuohys, que desempenharam papéis fundamentais na história de Oher na tela, supostamente ganharam somas substanciais junto com uma parte dos rendimentos do filme. No entanto, a conexão de Oher com esses lucros permanece envolta em disputa.

A partir de 2023, o patrimônio líquido de Oher é objeto de debate, com estimativas oscilando entre US$ 16 milhões e US$ 25 milhões. Um consenso predominante posiciona seu valor em torno de US $ 22 milhões, abrangendo seus contratos da NFL, participações pessoais e ganhos potenciais vinculados ao filme e outros empreendimentos.

Quanto dinheiro vale Michael Oher?

Em 2023, em meio a batalhas legais e complexidades financeiras, o patrimônio líquido de Michael Oher continua sendo um tema de conjecturas. Embora os números variem, uma estimativa predominante coloca seu valor em aproximadamente US $ 22 milhões, considerando seus lucrativos contratos da NFL, bens pessoais e ganhos potenciais de vários empreendimentos. No entanto, as complexidades em torno de seu envolvimento no filme “The Blind Side” e as controvérsias que se seguiram adicionam camadas de complexidade ao cálculo. À medida que as sagas legais e financeiras continuam a evoluir, a verdadeira situação financeira de Oher permanece um enigma que continua a chamar a atenção.