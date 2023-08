Fortuna de Riley Keough: Quanto a atriz herdou da propriedade de Elvis Presley?

Riley Keough, a estrela da atualidade Amazon Prime série de sucesso Daisy Jones e os Seisganhou notoriedade pela primeira vez hollywood depois de seu papel em 2010 Joan Jett filme biográfico “Os fugitivos” ao lado de Kristen Stewart.

O atriz de 34 anos, produtore modelo é filha de Lisa Maria Presley e a neta de Elvis Presley.

Qual é o patrimônio líquido de Riley Keough?

O patrimônio líquido pessoal estimado de Riley Keough é de cerca de $ 5 milhões de dólares depois de quase 20 anos na indústria do entretenimento.

Keough começou a modelar no início da adolescência e apareceu em desfiles para marcas de luxo Dolce & Gabbana e Christian Dior.

Em termos de atuação, ela tem mais 30 créditos ao seu nome, incluindo papéis notáveis ​​em filmes como “Mike mágico” e “Mad Max: Estrada da Fúria”. Ela foi indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro.

Ela também tem um crédito de produção por trabalhar em “Dixielândia” em 2017.

Keough é casado com Ben Smith-Petersencom quem tem uma casa em Os anjos no valor de $ 1,3 milhões de dólares.

Herança de “O Rei”



Depois Riley’s mãe, Lisa Marie Presley, faleceu inesperadamente em Janeiro deste ano, a atriz herdou Gracelanda famosa propriedade de seu avô em Memphis, Tennessee.

lisa marie morreu de uma parada cardíaca relatada após uma série de problemas de saúde decorrentes de uma cirurgia bariátrica. Ela era 54 anos.

Enquanto riley e a avó dela Priscilla estavam envolvidos em uma disputa legal sobre Propriedade de Elvis Presleyos dois chegaram a um acordo com a atriz se tornando a única curadora.

Em 2020,Pedra rolando valorizado Graceland por volta $ 500 milhões de dólares.

Elvis Presley primeiro comprou seu mansão famosa e os seus terrenos de 13 acres em 1957 por um pouco mais $ 102.000 dólares.

Em 1982, Priscilla abriu a propriedade ao público para passeios. Isso levou à criação de “Graceland Plaza” que é propriedade de Empresas Elvis Presley. lisa marie era proprietária e presidente do conselho, mas acabou vendendo 85% da empresa em 2005.