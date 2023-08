Fortuna de Scooter Braun: Quanto dinheiro ele tem graças a Taylor Swift e Justin Bieber?

Scooter Marromum gerente de música americano com um patrimônio líquido de US $ 500 milhões, catapultado para a fama graças à descoberta de Justin Bieber no YouTube em 2006. Sua jornada de gerenciamento de festas na faculdade para dirigir as sensações pop globais foi notável. Embora sua história de sucesso seja bem conhecida, a associação de Braun com Taylor Swift e a controvérsia em torno da aquisição do catálogo dela levantou questões sobre seus ganhos contínuos.

Nascido como Scott Samuel Brown na cidade de Nova York em 18 de junho de 1981, o início da carreira de Braun o viu organizando festas populares durante seu tempo na Emory University. Ele rapidamente passou a trabalhar para a So So Def Records de Jermaine Dupri e, em uma prova de sua perspicácia nos negócios, tornou-se o diretor executivo de marketing enquanto ainda era um estudante universitário.

A ascensão de Braun foi marcada por negociações inteligentes, como a intermediação de uma parceria promocional de US$ 12 milhões entre a Ludacris e a Pontiac. No entanto, sua verdadeira descoberta veio quando ele se deparou com um vídeo de Justin Bieber de 12 anos se apresentando no YouTube. Isso levou a um encontro que mudou sua vida, pois ele convenceu a mãe de Justin a se mudar do Canadá para os Estados Unidos, preparando o terreno para a ascensão meteórica de Bieber ao estrelato.

Apesar de seu sucesso, o nome de Braun se tornou sinônimo de polêmica devido à aquisição do catálogo de Taylor Swift. Em 2019, adquiriu Registros de grandes máquinasobtendo a propriedade dos primeiros seis álbuns de Taylor.

No entanto, a saga não terminou aí. Em 2020, Braun vendeu o catálogo de Taylor Swift para a empresa de investimentos Shamrock Capital. Foi oferecida a Swift a chance de se tornar proprietária de ações em seu catálogo, mas recusou, citando termos que permitiriam a Braun continuar ganhando royalties de sua música nos próximos anos.

Scooter Braun ainda está ganhando dinheiro com Taylor Swift?

Com a venda para a Shamrock Capital e as controvérsias em andamento, é inegável que Braun lucrou significativamente com seu envolvimento com o catálogo de Taylor Swift. Seu patrimônio líquido, combinado com sua perspicácia nos negócios, sugere que ele continua a prosperar na indústria da música, embora em meio a debates e discórdias. Ele obteve um lucro de $ 265 milhões com a compra e subsequente venda dos primeiros seis álbuns de Swift.