Fortuna de Simone Biles em 2023: quanto dinheiro ela ganhou até agora?

Ccom uma coleção impressionante de 32 medalhas em Olimpíadas e Campeonatos Mundiais, Simone Biles solidificou sua posição como a ginasta americana mais talentosa de todos os tempos. Considerada por muitos como a maior ginasta de todos os tempos, vale a pena explorar a jornada de Biles para o sucesso e seu impacto no esporte.

As conquistas notáveis ​​​​de Biles incluem seu excelente desempenho durante os Jogos Olímpicos de 2016 como parte da equipe “Final Five” dos EUA. Ela conquistou medalhas de ouro individuais no solo, salto e geral, junto com um bronze na trave de equilíbrio e outro ouro com a equipe. No entanto, os Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio (realizados em 2021 devido ao COVID-19) apresentaram uma história diferente. Lutando com uma luta de “twisties”, um fenômeno em que as ginastas perdem a consciência do equilíbrio aéreo, Biles conseguiu garantir um bronze na trave e uma prata com a equipe.

Quanto dinheiro Simone Biles ganha por ano?

Antes dos jogos de 2020, as proezas de Simone se estenderam além do ginásio. Ela se tornou uma das atletas americanas mais vendáveis, acumulando aproximadamente $ 20 milhões por meio de vários endossos e contratos que duraram anos antes das Olimpíadas e além. As marcas reconheceram seu apelo e o imenso alcance que ela possuía, tornando-a uma figura invejável para endossos.

Uma jornada de dedicação e conquista

A jornada de Biles começou cedo, mostrando seu talento excepcional para a ginástica. Educada em casa para dedicar mais tempo ao treinamento, ela rapidamente subiu na hierarquia. Ela fez a transição de uma promissora ginasta júnior para uma competidora sênior, marcando sua presença no cenário internacional.

Suas realizações notáveis ​​incluem vitórias na AT&T American Cup, City of Jesolo Trophy e no US National Championships. Além disso, ela desempenhou um papel fundamental no triunfo dos Estados Unidos no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2014.

Glória olímpica e além

A importante participação olímpica de Biles em 2016 garantiu a ela um lugar na história da ginástica. Suas atuações, que lhe renderam quatro medalhas de ouro olímpicas, a marcaram como um verdadeiro ícone do esporte. Após um breve hiato, Biles continuou sua jornada de ginástica com rotinas atualizadas e outras conquistas, ganhando a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente Joe Biden em 2022.

Aprovações e empreendedorismo

Além de suas proezas atléticas, Biles forjou parcerias de marca de sucesso, tornando-se um rosto da Nike e colaborando com a GK Elite Sportswear para criar sua própria linha de collants. Seus endossos dispararam seus ganhos e reforçaram sua influência.

Em 2021, Biles voltou às manchetes ao deixar a Nike e ingressar na Athleta, citando um desalinhamento de valores. A mudança refletiu seu compromisso de apoiar marcas que se alinham com seus princípios e ética.

Qual é o patrimônio líquido de Simone Biles?

Simone Biles, uma figura icônica da ginástica artística americana, possui um patrimônio líquido de US$ 16 milhões.