Fortuna de Sony Michel: é quanto ele ganhou durante sua carreira como jogador de futebol

Sony Michelo experiente running back do Los Angeles Rams, optou por encerrar um dia após um período de cinco anos na NFL. A cortina caiu sobre sua jornada no futebol profissional durante o fim de semana de abertura do estágio da equipe, onde ele revelou seus planos de aposentadoria.

O anúncio veio de ninguém menos que Treinador Sean McVay, que revelou que Michel soltou a bomba após a terceira sessão de treinos do acampamento. O Rams recentemente recrutou Michel, prevendo seu papel como reserva para Cam Akers para a próxima temporada.

Quantos Super Bowls Sony Michel ganhou?

O destaque gravado na história é o duplo triunfo de Michel no Super Bowl. O cobiçado título do campeonato o adornou duas vezes – primeiro em 2018 com o patriotas e posteriormente em 2022 com a carneiros. No entanto, como ele se retira prematuramente, os holofotes se voltam para sua vida pessoal, especificamente seu portfólio financeiro.

Em 2023, os cofres de Michel acumularam belos $ 5,6 milhões, predominantemente decorrentes de sua carreira na NFL e uma mistura de endossos de marcas. A soma de seus ganhos na NFL ao longo de sua jornada totalizou US $ 11,5 milhões.

Além do campo de futebol, o passo de Michel abrangeu mais do que apenas futebol. O atleta multitalentoso se envolveu em endossos, compartilhando uma lista com gigantes como Verizon, Grubhub, Shake Shack e outros. Além disso, ele lançou sua própria linha de roupas batizada de “Two Six Shop”.

Embora suas proezas esportivas sejam conhecidas, o talento artístico de Michel também brilha. Ele liberou seu lado musical com o lançamento de “UGA Anthem (Remix)” em 2017, com participação do rapper Rich Homie Quan. A música balançou os ouvintes com referências a Kirby Inteligente, treinador principal da Geórgia. Sua veia musical continuou, oferecendo faixas no Soundcloud, incluindo o hit “Sem Sentimentos.”

Quanto às passagens de Michel na NFL, a saga começou no draft de 2018 da NFL, quando o Patriotas da Nova Inglaterra o conquistou como a 31ª escolha geral. Um contrato de quatro anos e $ 9,62 milhões seguiu rapidamente o exemplo.

Em 2021, os Patriots negociaram Michel com os Rams, adquirindo em troca duas escolhas futuras de draft. O Miami Dolphins o abraçou em 2022 com um contrato de $ 1,75 milhão, embora seu mandato tenha sido interrompido temporariamente.

Qual é o patrimônio líquido da Sony Michel?

Sony Michel é um dos running backs mais ricos e conhecidos que já jogou na NFL. Ele tem um $ 5 milhões patrimônio líquido a partir de 2023.