Foto de Donald Trump divulgada após rendição em caso eleitoral na Geórgia

Trump tinha um olhar desafiador no rosto, com o queixo abaixado para a foto histórica.

O ex-prez se rendeu na noite de quinta-feira na prisão do condado de Fulton, onde foi processado como qualquer outro suposto criminoso – impressões digitais, fotos de identificação – e imediatamente libertado após pagar uma fiança de US$ 200 mil.

Todo o processo levou menos de 20 minutos e, de acordo com as informações de reserva de Trump… ele mede 6’3″ e atualmente pesa 215 libras. 🤔

Ele desenhou um espetáculo e tanto – câmeras de TV seguiram sua carreata de helicópteros no ar e veículos treinando no solo enquanto ele se dirigia para seu jato particular no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta.