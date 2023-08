Foto de Rudy Giuliani divulgada após rendição no caso Georgia RICO de Trump

Giuliani lançou um olhar de desaprovação para a câmera do condado de Fulton na quarta-feira, depois que ele e seu colega ex-advogado eleitoral Sidney Powell entrou na prisão do condado para uma das investigações em andamento de Trump.

RG concordou com um título de US$ 150 mil, e o de Powell foi fixado em US$ 100 mil. Para quem não sabe, Giuliani é acusado de coisas como envolvimento em conspirações criminosas e violação do ato de extorsão da Geórgia – Powell enfrenta acusações semelhantes.