Fotos nas redes sociais afirmam mostrar o suposto relacionamento inapropriado de Wander Franco com uma adolescente de 14 anos

Adetalhes adicionais foram surgindo sobre as alegações de Wander Francointerações com um menor.

O Tampa Bay Rays shortstop está definido para ficar de fora da totalidade do raios‘ viagem pela costa oeste depois de ser colocado na lista restrita devido a investigações em andamento por MLB em alegações de que ele se envolveu em um relacionamento inapropriado com um indivíduo de 14 anos.

francoA presença de ‘ na lista restrita continuará durante a viagem de seis jogos do clube, que começou na noite de segunda-feira.

A investigação sobre Wander Franco

Em um relatório publicado na terça-feira pela Associated Press, foi revelado que as autoridades da República Dominicana estão conduzindo um inquérito sobre franco sobre uma alegada ligação com um menor. A informação foi confirmada pela Procuradoria Geral da República.

Em um novo desenvolvimento, surgiram fotos aparentemente retratando franco na mesma vizinhança que o jovem adolescente em questão. As fotos capturaram um momento em que ele supostamente parecia estar beijando o suposto menor.

A viagem da equipe começou em San Francisco na noite de segunda-feira e está programada para terminar em 20 de agosto.

franco não fazia parte dos planos de viagem da equipe na noite de domingo, quando o raios partiu para a Califórnia.

Enquanto ele estava ausente da escalação contra Cleveland no domingo, raios gerenciarr Kevin Cash atribuiu sua ausência a um dia de folga planejado.

“Apoiamos qualquer medida tomada pela liga para entender melhor a situação”, disse o raios disse em comunicado.

“Por respeito a todas as partes envolvidas, não temos mais comentários neste momento.”