FPS baixo em Armored Core 6 Fires of Rubicon? Veja como consertar

Você está se sentindo frustrado com os problemas de baixo FPS (quadros por segundo) em Armored Core 6: Fires of Rubicon? Não se preocupe, pois oferecemos algumas soluções rápidas e fáceis para ajudá-lo a resolver esses problemas de baixo FPS no jogo.

Muitos jogadores que baixaram e começaram a jogar Armored Core 6 Fires of Rubicon encontraram problemas incômodos de FPS baixo. Se você se encontra no mesmo barco, buscando desesperadamente soluções, você não está sozinho. É uma preocupação que pode surgir independentemente de o seu computador atender aos requisitos mínimos de sistema do jogo. Esta situação inexplicável deixou muitos usuários coçando a cabeça, perguntando-se por que sua experiência de jogo está sendo prejudicada.

Compreendemos como é crucial ter uma experiência de jogo envolvente e integrada e estamos aqui para garantir que você obtenha exatamente isso. E se você também estiver enfrentando problemas com o jogo não iniciando, não deixe de conferir nosso artigo sobre “Armored Core 6 Fires of Rubicon não inicia” para obter mais assistência.

Razões para o problema de FPS baixo do Armored Core 6?

Antes de começar com o guia, sugerimos que você verifique os motivos do problema.

Problemas de driver: Uma das razões pelas quais você pode enfrentar o problema do Armored Core 6 Low FPS durante o jogo é o driver. O driver do sistema desempenha um papel importante na execução dos aplicativos.

Corrigir problemas de baixo FPS do Armored Core 6 Fires of Rubicon

Aqui estão algumas soluções rápidas que você pode tentar implementar para corrigir o problema de baixo FPS do Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Desabilitar Firewall: A primeira coisa que você pode tentar resolver o problema é desabilitar o Firewall.

Como consertar FPS baixo em Armored Core 6 Fires of Rubicon

Estamos aqui com soluções detalhadas para aqueles cujo problema não foi resolvido com os métodos acima. Você deve simplesmente tentar os métodos listados abaixo para fazer isso.

Execute o jogo no modo de administrador

Os usuários que enfrentam problemas com o jogo devem tentar iniciar no modo Administrador. Há chances de que o problema de FPS baixo no Armored Core 6 esteja ocorrendo devido ao problema de recursos e permissões insuficientes. Portanto, se você executar o jogo no modo Administrador, poderá resolver o problema. Listamos as etapas que você precisa seguir para resolver o problema.

Abra o localização do arquivo do jogo .

. Selecione os Arquivo exe do Armored Core 6.

Clique com o botão direito nele.

nele. Agora selecione a opção de Executar como administrador opção.

Verifique se o jogo está trabalhando corretamente ou não.

Os usuários que enfrentam o problema devem certificar-se de que o driver gráfico que estão usando está atualizado ou não. Se o driver gráfico do sistema que você está usando não estiver atualizado, você enfrentará muitos problemas. Sugerimos que você verifique agora. Você pode fazer isso seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra o Gerenciador de Dispositivos em seu sistema.

Vou ao Adaptador de vídeo .

. Selecione os motorista que você está usando.

que você está usando. Clique com o botão direito nele.

nele. Selecione a opção de Atualizar driver.

Segue o instruções que são dados a você na tela.

que são dados a você na tela. Espere pelo procedimento para ser concluído.

para ser concluído. Agora, verifique se o emitir foi resolvido ou não.

Encerre tarefas desnecessárias em execução

Se você estiver enfrentando o problema de FPS baixo mesmo depois de atualizar os drivers gráficos, recomendamos que você verifique quais tarefas estão sendo executadas em segundo plano. Muitos usuários usam muitos aplicativos e não os fecham. Existem muitos aplicativos que são iniciados quando o sistema é iniciado, por isso sugerimos que você feche esses aplicativos. É porque o aplicativo pode estar consumindo recursos e por isso você não consegue jogar. Listamos as etapas necessárias para fazer isso e certifique-se de segui-las corretamente.

Abrir Gerenciador de tarefas .

. Vou ao Guia Processo e selecione a tarefa que é consumindo muita memória .

e selecione a tarefa que é . Agora, clique com o botão direito nele e selecione a opção de Finalizar tarefa.

Depois disso, faça este processo para todas as tarefas desnecessárias.

Depois de fazer isso, execute o jogo novamente e verifique se isso ajuda a resolver o problema ou não.

Os usuários devem continuar procurando as últimas atualizações dos jogos. O problema de baixo FPS também pode surgir devido ao problema de versões desatualizadas ou alguns bugs. Assim, esperamos que os desenvolvedores certamente lancem algumas novas correções para resolver este problema. Portanto, será bom você ficar de olho na loja de jogos para saber as últimas atualizações do jogo. Você pode fazer isso com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, abra o S equipe Loja de jogos .

. Navegar para Biblioteca .

. Selecione o jogo.

o jogo. Clique com o botão direito nele.

nele. Agora você verá se há algum atualizações disponíveis ou não.

ou não. Caso existam atualizações estão disponíveis baixe-os.

baixe-os. Uma vez o atualizações são baixadas, reinicie o PCe comece o jogo de novo.

Verifique os requisitos do sistema

Os usuários que baixaram o jogo sem verificar os requisitos do sistema provavelmente enfrentarão o problema porque seu sistema não atende aos requisitos mínimos para executar o Armored Core 6 Fires of Rubicon. Portanto, será bom você verificar se o sistema que você está utilizando possui os requisitos mínimos para rodar o jogo ou não.

Requisitos Mínimos do Sistema

Aqui estão os requisitos mínimos de sistema que seu sistema deve ter para executar o jogo corretamente.

Sistema operacional: Seu PC deve ter Windows 10 ou superior

Seu PC deve ter Windows 10 ou superior BATER: 12 GB ou mais

12 GB ou mais Gráficos: Seu sistema deve ter Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen5 2600

Seu sistema deve ter Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen5 2600 Processador: Seu PC deve ter Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X ou superior

Seu PC deve ter Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X ou superior Versão DirectX: DirectX12

DirectX12 Armazenar: 60 GB necessários

Requisitos de sistema recomendados

Aqui estão os requisitos de sistema recomendados que seu sistema deve ter para executar o jogo corretamente.

Sistema operacional: Seu PC deve ter Windows 11.

Seu PC deve ter Windows 11. BATER: 12 GB ou mais

12 GB ou mais Gráficos: Seu sistema deve ter NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) ou AMD Radeon RX 590 (8GB) ou Intel Arc A750 (8GB)

Seu sistema deve ter NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) ou AMD Radeon RX 590 (8GB) ou Intel Arc A750 (8GB) Processador: Seu PC deve ter Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen5 2600

Seu PC deve ter Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen5 2600 Versão DirectX: DirectX12

DirectX12 Armazenar: 60 GB necessários

Desativar otimização de tela cheia

Os usuários também podem enfrentar o problema se o sistema estiver otimizando o jogo para o modo tela cheia. Este é um recurso fornecido para melhorar a jogabilidade com base nos gráficos. Mas isso também pode causar problemas se o recurso não funcionar corretamente com o jogo e suas configurações. Portanto, será bom desativá-lo por enquanto e depois verificar se o problema foi resolvido ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o localização do arquivo do jogo .

. Selecione os arquivo exe do jogo .

. Clique com o botão direito nele.

nele. Selecione a opção de Propriedades .

. Vou ao Modo de compatibilidade .

. Selecione a opção de Desativar otimização de tela cheia.

Clique em Botão Aplicar .

. Depois disso, selecione a opção do Botão OK .

. Inicie o jogo e verifique se o FPS está flutuando ou não.

Verifique se há superaquecimento

Se houver problemas de superaquecimento no seu sistema, isso também poderá causar flutuações no jogo. Sugerimos que você verifique a temperatura da CPU e dos gráficos com a ajuda de alguns aplicativos. Isso o ajudará a entender a principal causa do problema. Se a temperatura estiver muito alta, tente executar o jogo depois de algum tempo.

Digitalize e repare os arquivos do jogo

Os usuários também podem tentar reparar os arquivos do jogo para garantir que os problemas de baixo FPS no Armored Core 6 Fires of Rubicon não ocorram devido aos arquivos do jogo instalados. Existem muitos casos em que os arquivos do jogo não são instalados corretamente e, por conta disso, os usuários passam a enfrentar diversos problemas. Portanto, será bom verificar e reparar os arquivos do jogo. Com a ajuda deste recurso, você saberá se os arquivos do jogo estão causando problemas ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Loja de jogos Steam .

. Clique na opção de Biblioteca.

Selecione os jogo .

. Clique com o botão direito nele e vá para Propriedades .

nele e vá para . Depois disso, clique em Arquivos instalados .

. Selecione a opção “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.”

Agora, aguarde a conclusão do procedimento.

Depois disso, inicie o jogo e verifique o FPS do jogo.

Os usuários devem sempre manter o Windows atualizado. Se o Windows não for atualizado, você enfrentará muitos problemas. Para quem não sabe, a versão mais recente do Windows ajudará a rodar o jogo sem problemas no sistema. Se você não atualiza o jogo há muito tempo, você estará enfrentando o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Configurações .

. Clique em atualização do Windows .

. Selecione os Verifique se há atualizações opção.

Clique em Baixar e instalar se novas atualizações estiverem disponíveis.

se novas atualizações estiverem disponíveis. Reinicie o PC para rolar as mudanças .

. Depois disso, comece o jogo e verifique se o jogo está funcionando corretamente ou não.

Relate o problema

Se você tentou todos os métodos listados acima, será bom relatar o problema ao suporte ao cliente. Serão eles que poderão resolver esse problema para você. Sim, é verdade porque o jogo foi lançado recentemente para os usuários. Portanto, há muitos bugs que podem estar lá. Além disso, o jogo pode não funcionar em algum sistema específico devido a alguns problemas. Assim, é bom reportar, pois os desenvolvedores irão te ajudar a resolver o problema.

Empacotando

Muitos usuários relataram o Armored Core 6: Fires of Rubicon Baixo FPS. Neste guia, listamos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema. Também listamos os motivos das causas do problema. Certifique-se de verificar o guia corretamente se quiser resolver o problema e jogar novamente.